Ejército frena paso de migrantes en Guatemala; hay varios heridos

La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala interceptaron una caravana conformada por cientos de migrantes que partió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, ingresó la tarde del sábado a territorio guatemalteco.

Las autoridades de Guatemala iniciaron diálogos con los migrantes para regresarlos a su país de origen, sin embargo, se salió de control y terminaron en un enfrentamiento con palos y gases lacrimógenos.

Cerca de 300 migrantes entre hondureños y nicaragüense fueron interceptados por el Ejército de Guatemala en el departamento fronterizo de Izabal, dónde se registró el enfrentamiento.

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Pues las autoridades de Guatemala solicitaron a los migrantes que deseaban quedarse presentar un documento personal de identificación, su carnet de vacunación contra el Covid-19 y una prueba negativa.

Al no contar con los documentos requeridos, comenzaron las agresiones entre los migrantes y elementos de la Policía de Guatemala, posteriormente se involucró el Ejército y las Fuerzas Especiales Antimotines del país.

Carlos Emilio Morales, director general del Instituto de Migración, informó que comenzaron a regresar a los migrantes a sus países.

"Estamos protegiendo nuestras fronteras, estamos protegiendo la salud de todos los guatemaltecos. Se está viendo un pequeño contingente que ya está siendo analizado y ya está siendo estudiado por medio de la Inteligencia del Ejército, de la policía, de Migración”.

Enfrentamiento entre Ejercicio y migrantes deja 15 heridos

El gobierno de Guatemala informó que pese al diálogo con los migrantes, estos arremetieron contra los anillos de seguridad, hiriendo con palos y piedras a siete agentes de la policíay ocho elementos del Ejército, "quienes aún bajo esas circunstancias lograron retornar a 86 migrantes hacia el país de Honduras"

Las autoridades de Guatemala detallaron que

86 personas que no llenaron su control migratorio fueron retornadas a Honduras, y asegurarón que "es importante destacar que en ningún momento se violentaron los derechos humanos de ningún migrante".

La primera caravana migrante del 2022 cruzaba por Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos para cumplir el "sueño americano'.

