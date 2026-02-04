Rotulismo y lengua otomí: El arte de Francisco Peña que da identidad al Estado de México

Con más de 30 años de trayectoria, el rotulismo de Francisco Peña busca rescatar la lengua otomí en Atlapulco, Edomex.

El rotulismo es parte del paisaje urbano en México desde hace más de un siglo. En Atlapulco, Estado de México, este oficio sigue vivo a través del trabajo de Francisco Peña, rotulista con más de tres décadas de experiencia, cuyo trabajo no solo da identidad a negocios y calles, sino que también contribuye a la preservación del otomí en su comunidad.

Lo has visto en las calles, en los mercados y en los negocios de barrio en México. El rotulismo forma parte del paisaje cotidiano desde finales del siglo XIX. Es un arte popular urbano que combina imagen y función pues anuncia, señala y da identidad.

Francisco y su esfuerzo por la preservación de la lengua otomí

Francisco Peña tiene 56 años y lleva 36 dedicado al rotulismo. Es originario de Atlapulco, Estado de México, una zona donde aún se habla otomí, lengua que durante años fue desplazada y que hoy busca recuperarse. Francisco la habla y participa en ese esfuerzo.

Por eso fue contratado para rotular un kínder de su comunidad con ilustraciones y palabras en otomí, para que niñas y niños aprendan la lengua de forma natural, lejos de estigmas y miedo a la discriminación.

Así nació el gusto de Francisco por el rotulismo

Su interés por pintar nació cuando iba en la preparatoria, en el momento que prefirió quedarse viendo a un rotulista diseñando un mural en su escuela en vez de entrar a clase. Pancho, como también le dicen, nunca tomó cursos ni tuvo maestros del rotulismo por lo que aprendió a pintar por sí mismo. “Creo que es algo que uno trae en la sangre”, dice.

Francisco calcula que ha pintado más de mil anuncios a lo largo de su carrera: desde campañas políticas por todo el Estado de México, hasta letreros de negocios. Sin embargo, el trabajo que más aprecia es el de un restaurante que rotuló durante todo el 2021. Ahí transformó el espacio en un gran lienzo pues hizo murales con figuras del cine de oro en México, efectos de madera en paredes y techos, y caricaturas en el área infantil.

El significado del rotulismo

Para él, el rotulismo exige mucho más que saber pintar. Implica conocer anatomía, matemáticas y ortografía para transmitir con precisión lo que el cliente pide, aunque reconoce que su oficio no siempre es visto como arte y, en ocasiones, ha sido menospreciado.

Mientras retoca uno de los espacios del preescolar que está pintando, sus botas, antes negras, hoy resaltan del gris pavimento al estar salpicadas de pequeñas gotas de pintura multicolor, un guiño a las más de tres décadas de trabajo en las que ha hecho rótulos que no llevan firma por decisión propia, pero que permanecen en muros y calles, dando identidad a los lugares donde la vida cotidiana ocurre.