10 fotos que muestran la devastación que dejó el huracán "Otis" en Acapulco

Durante la madrugada de este miércoles 25 de octubre, el huracán Otis tocó tierra como categoría 5 y azotó la ciudad turística de Acapulco. Esto ocasionó cortes de energía y líneas telefónicas, así como daños materiales; sin embargo, todavía no se sabe si hay pérdida de vidas humanas, pues la zona está incomunicada.

Desde inundaciones, cristales rotos, coches averiados, daños en edificios y objetos lanzados por las fuertes ráfagas de viento, son algunos de los efectos que ha tenido el huracán “Otis” en la zona turística de Acapulco, donde se encontraban nacionales y extranjeros.

🌀 La naturaleza desató su furia sobre #Guerrero, en particular #Acapulco se vio muy afectado.



Otis tocó tierra en la madrugada y lo hizo como categoría 5, la más intensa. https://t.co/DF244uIXdT pic.twitter.com/bC9dKnwkoQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Huracán “Otis” se degrada a categoría 2

Cerca de las 7:00 horas de este miércoles, la Coordinación Nacional de Protección Civil destacó que el huracán “Otis” se había degradado a huracán 2 tras su paso por Acapulco. Posteriormente, se degradó a categoría 1; sin embargo, las autoridades pidieron a la población no bajar la guardia y seguirse resguardando.

Así quedo el Hotel Princess en acapulco tras el paso del Huracan Otis pic.twitter.com/xpn4dOKVe0 — SKYMAP (@SKYMAP_0) October 25, 2023

Diversos usuarios en redes sociales compartieron videos de los estragos que dejó el fenómeno e incluso relataron cómo lo vivieron, pues se tuvieron que resguardar en clósets. Uno de los edificios más afectados fue el hotel “Princess”.

“Les escribo desde el hotel Hotsson en Acapulco, llevamos una hora de terror. El huracán está acabando con todo, el agua ingresa a la habitación en el piso 8. El estruendo del aire es impresionante, vidrios de los cuartos rompiéndose, el hotel se mueve como si fuera un temblor”, relató un usuario en Twitter.

Las principales zonas de riesgo por el paso del huracán, además de Acapulco, son Coyuca de Benítez y San Marcos, según el Servicio Meteorológico de México.

Por su parte, el presidente López Obrador destacó que hasta el momento no era viable volar helicópteros, esto a causa de la intensidad del huracán. Además de que no tenía comunicación con esa parte del estado, además el plan DN-III se implementó desde el pasado martes 24 de octubre.