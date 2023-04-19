Hombre murió devorado por chinches en una cárcel de Estados Unidos

Un hombre identificado como Lashawn Thompson murió dentro de su celda en Georgia, Estados Unidos, a causa de una infestación de insectos; es decir, el hombre fue “devorado por chinches dentro de su celda”, acusó la familia, quienes buscan que las autoridades respondan por tal violación a los derechos humanos.

El caso lo dio a conocer el periódico The New York Post, quien informó que el hombre fue hallado sin vida dentro de su celda y a pesar de los intentos de los cuerpos de emergencia por salvarlo, ya nada pudieron hacer.

Lashawn Thompson, de 35 años de edad, murió dentro de su celda en el ala psiquiátrica de la cárcel del condado de Fulton, Georgia, Estados Unidos, el pasado 13 de septiembre, pero hasta apenas se dio a conocer el caso públicamente.

El hombre llevaba alrededor de tres meses recluido en una área completamente sucia, sin las medidas de higiene básicas, por lo que fue hallado con cientos de insectos, incluso algunos sobre su cuerpo.

Imágenes del hombre que fue devorado por chinches en su celda

En redes sociales comenzaron a circular varias fotos tomadas en el momento en que Lashawn Thompson fue encontrado inconsciente en su celda, en las fotos se pudo ver al sujeto con el cuerpo lleno de bichos y desnutrido.

#LashawnThompson



The family approved photographs attached to this release show that the jail cell Mr. Thompson was housed in was not fit for a diseased animal. He did not deserve this.



Michael D. Harper, Esq., The Harper Law Firm ~ (470) 326-7361. Mharper@mharperlaw.com pic.twitter.com/UZmjmZTPkP — Lashawn Thompson (@Justice4LASHAWN) April 15, 2023

These are the conditions of the Fulton County Jail, where Lashawn Thompson was found dead, covered in lice and feces. At the time of his death, over 90% of his unit was severly malnourished. EVERY person had lice or scabies.



He was 35 years old. pic.twitter.com/OnQYGgo4ZL — Clara T Green (@ClaraTGreen) April 13, 2023

Incluso presentaba lesiones en la cara y extremidades ocasionadas por los piquetes de las chinches y otros insectos. Para levantar el cuerpo, los forenses tuvieron que ingresar con trajes de seguridad.

La celda lucía sucia, llena de basura e infestada de chinches, por lo que la familia reclamó que las autoridades mantuvieran a Thompson durante tres meses en un lugar tan insalubre.

Lashawn Thompson fue arrestado el 12 de junio de 2022 acusado de un delito menor de agresión, pero al poco tiempo, las autoridades penitenciarias indicaron que tenía problemas mentales, por lo que fue trasladado al ala psiquiátrica, detalló el abogado de la familia.