La captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, abrió la puerta a una nueva disputa sobre la cooperación de México con Estados Unidos en materia de seguridad. Aunque el gobierno estadounidense ya solicitó su extradición, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que, por ahora, el presunto líder criminal permanecerá bajo custodia de las autoridades mexicanas y será procesado primero en el país.

La explicación de la Fiscalía vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo puede pasar entre la captura de un presunto narcotraficante y su eventual entrega a la justicia estadounidense?

En su comunicado, la FGR reconoció que Fausto “N” tiene investigaciones abiertas en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de una petición de extradición promovida desde la Corte Federal para el Distrito de Columbia, en Estados Unidos.

Sin embargo, la dependencia dejó la posibilidad de entregarlo sujeta a los procedimientos legales, las formalidades del tratado bilateral y los tiempos diplomáticos. Mientras tanto, el detenido seguirá a disposición de las autoridades mexicanas.

#FGRInforma https://t.co/0gf8s5Qg3F — FGR México (@FGRMexico) November 25, 2026

¿Por qué la FGR no extraditará de inmediato al Chapo Isidro?

La postura de la Fiscalía es que primero deben avanzar los procesos judiciales en México. La audiencia inicial en la que se resolverá la situación jurídica de Fausto “N” tendrá continuación el próximo 28 de noviembre.

La FGR sostiene que la viabilidad de la extradición dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado entre ambos países. No obstante, no ofreció una fecha para resolver el procedimiento ni precisó cuánto podría prolongarse.

Así, pese a que Estados Unidos busca procesarlo por delitos relacionados con el narcotráfico, asociación delictuosa y violaciones a la legislación sobre armas, el presunto criminal no será entregado de inmediato.

Rocha Moya e Inzunza: otro caso en el que la extradición no avanza

La decisión también recuerda lo ocurrido con Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, gobernador con licencia de Sinaloa y senador de Morena, respectivamente, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En esos casos, la FGR abrió investigaciones propias y Ernestina Godoy informó que los señalados fueron citados a declarar. La fiscal también sostuvo que Estados Unidos no había entregado una solicitud formal de extradición acompañada de las pruebas necesarias.

Hay una diferencia jurídica importante: en el caso de Rocha Moya e Inzunza se habló de solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mientras que en el de Fausto “N” la propia FGR reconoce una petición de extradición proveniente de una corte estadounidense.

Pero el resultado inmediato tiene un punto en común: México mantiene los procedimientos bajo su jurisdicción y no hay una entrega inmediata a Estados Unidos.

La FGR habla de investigaciones, pero ¿cuándo habrá resultados?

La Fiscalía insiste en que investigará los delitos que se le atribuyen a Fausto “N” y que respetará los procedimientos legales antes de tomar una decisión sobre su extradición.

El problema es que, una vez más, la explicación institucional se concentra en las investigaciones que se abrirán, los requisitos que deben cumplirse y los tiempos que deben respetarse, sin ofrecer certezas sobre cuándo se resolverá la entrega de un presunto criminal reclamado por Estados Unidos.

La cooperación bilateral no debería convertirse en una cadena interminable de trámites sin resultados visibles. Si México tiene elementos para procesar a los detenidos, debe hacerlo; pero también debe explicar con claridad qué impide o retrasa una extradición cuando existe una solicitud del gobierno estadounidense.

Por ahora, el Chapo Isidro permanecerá en México. La audiencia del 28 de noviembre será el siguiente paso de un proceso en el que la FGR tendrá que demostrar que su decisión de juzgarlo primero en territorio nacional se traduce en avances concretos y no solamente en más tiempo de espera.