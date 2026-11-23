La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, no terminó con el operativo en Sinaloa. Después de una noche de enfrentamientos, bloqueos y vehículos incendiados, el presunto líder criminal fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, Meza Flores enfrenta acusaciones en Estados Unidos que podrían llevarlo a un proceso de extradición.

¿Dónde está detenido El Chapo Isidro?

Fausto Isidro Meza Flores fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

El traslado ocurrió después de que fuera llevado a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, junto con dos de sus presuntos colaboradores.

Los tres ingresaron durante la mañana del sábado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se realizaron las diligencias ministeriales correspondientes antes de quedar a disposición de un juez federal.

La Fiscalía General de la República, informó que ahora Fausto “N” fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

#FGR fórmula imputación en contra de Fausto “N” y dos personas más, y obtiene prisión preventiva en su contra por su posible participación en los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina. Fueron detenidos en #Guasave, #Sinaloa. Más información ▶️ https://t.co/vL2JijIRNa #ComunicadoFGR — FGR México (@FGRMexico) November 23, 2026

¿Cómo fue el operativo para detener a El Chapo Isidro en Sinaloa?

La captura ocurrió la noche del viernes 20 de noviembre en un domicilio de Guasave, Sinaloa, durante un despliegue de fuerzas especiales del Ejército, conocidas como “Murciélagos”, y de la Guardia Nacional, identificadas como “Lobos”.

El operativo contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

En el inmueble también fueron detenidos dos presuntos operadores de la organización:

Germán “N”, alias “Serafín” : primo de Meza Flores y señalado como segundo al mando.

: primo de y señalado como segundo al mando. José “N”: cuñado del presunto líder criminal e identificado como operador financiero.

La extracción de los detenidos provocó una reacción armada de presuntos integrantes del grupo criminal.

¿Qué pasó durante los enfrentamientos y narcobloqueos en Sinaloa?

Durante más de cinco horas, presuntos integrantes del Cártel de Guasave intentaron impedir la extracción de los detenidos. Los ataques incluyeron disparos contra elementos federales y helicópteros.

También se reportaron narcobloqueos y quema de vehículos en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato.

El saldo del operativo fue de siete presuntos sicarios abatidos y ocho personas detenidas en total, entre ellas Meza Flores y sus dos colaboradores.

¿Quién es Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro?

Meza Flores es señalado como líder de una facción vinculada con los Beltrán Leyva y aliado de la organización de “Los Mayos”.

De acuerdo con los señalamientos en su contra, habría ampliado su presencia en el norte de Sinaloa en medio de la disputa entre las facciones de “Los Mayos” y “Los Chapitos”.

También es acusado de participar en una asociación delictiva dedicada a distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia Estados Unidos desde el año 2000.

En México cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

¿Por qué Estados Unidos busca extraditar a El Chapo Isidro?

Las autoridades estadounidenses mantienen acusaciones contra Meza Flores desde 2021, presentadas ante la Fiscalía del Distrito de Columbia.

A estos señalamientos se sumó una imputación adicional presentada en septiembre de 2026 por presuntos delitos de narcoterrorismo y conspiración para brindar apoyo material a un grupo terrorista.

Su inclusión entre los diez fugitivos más buscados por el FBI lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses.

Ahora, mientras permanece bajo custodia en el penal del Altiplano, su situación jurídica también abre la puerta a un eventual procedimiento de extradición para que enfrente los cargos que tiene pendientes en Estados Unidos.