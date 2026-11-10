¿Lluvias por 72 horas? Antes de salir de casa, consulta cómo estará el clima en México, qué estados tendrán lluvias, dónde bajarán las temperaturas. Prepara el paraguas o la chamarra para que no pases frío.

Lluvias y frío intenso este miércoles 11 de noviembre

De acuerdo con la CONAGUA, los canales de baja presión en el occidente del golfo de México y del mar Caribe, además del ingreso de humedad de ambos litorales, dejarán lluvias intensas en el noreste, oriente y sureste del país:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Quintana Roo (centro y sur).

: Quintana Roo (centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Tamaulipas (norte y sur), Veracruz (norte, centro y sur), Puebla (norte y sureste), Oaxaca (norte y este), Chiapas (sur), Campeche (sureste) y Yucatán (este).

: Tamaulipas (norte y sur), Veracruz (norte, centro y sur), Puebla (norte y sureste), Oaxaca (norte y este), Chiapas (sur), Campeche (sureste) y Yucatán (este). Intervalos de chubascos : Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

: Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco. Lluvias aisladas : Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Morelos y Tlaxcala.

: Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Morelos y Tlaxcala. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima 13 de noviembre en México

Para el jueves 12 de noviembre, un nuevo frente frío (5) se aproximará al noreste del territorio nacional, internacional que dejará una corriente en chorro subtropical, ocasionando probabilidad de lluvias muy fuertes en los siguientes estados:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte) y Chiapas (norte y este).

: Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte) y Chiapas (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Oaxaca (noreste), Tabasco (sur) y Quintana Roo (sureste).

: Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Oaxaca (noreste), Tabasco (sur) y Quintana Roo (sureste). Intervalos de chubascos : Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

: Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas : Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

: Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : costa de Tamaulipas.

: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y : costa de Tamaulipas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cuál será el clima en México el viernes 13 de noviembre?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Baja California (centro y sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa (norte), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y suroeste) y Chiapas (norte).

: Baja California (centro y sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa (norte), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y suroeste) y Chiapas (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California Sur (norte), Durango (oeste), Coahuila (norte), Oaxaca (norte y noreste), Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (norte y oeste) y Quintana Roo (sur).

: Baja California Sur (norte), Durango (oeste), Coahuila (norte), Oaxaca (norte y noreste), Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (norte y oeste) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Nayarit.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Nayarit. Lluvias aisladas : Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

: Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California y Sonora; y de componente norte : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

: Baja California y Sonora; : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y de componente norte : costas de Veracruz, Tabasco y Yucatán.

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; : costas de Veracruz, Tabasco y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Este será el clima el sábado 14 de noviembre 2026