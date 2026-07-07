El desgarrador canto de despedida a las víctimas en Venezuela

En el lugar de los hechos, Azteca Noticias encontró una voz que le canta a la melancolía, a la tristeza pero también al agradecimiento, se trata de Lina Márquez, una mujer que ha perdido todo, menos el agradecimiento, y su voz para manifestarlo a quienes arriesgan su vida, por ayudar a las víctimas de la tragedia.

A casi dos semanas de los devastadores terremotos gemelos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, la cifra oficial de víctimas fatales ya se elevó a 3,535 muertos. La catástrofe ha dejado además 16,740 heridos y a casi 18,000 personas sin hogar, de las cuales la gran mayoría sobrevive en hacinamiento dentro de albergues temporales. En zonas completamente destruidas como La Guaira y Caracas, la desesperación crece mientras maquinaria pesada y trabajadores forenses apresuran la excavación de fosas comunes y el manejo de cuerpos en contenedores refrigerados, marcando el paisaje con cientos de cruces blancas en medio del colapso absoluto de la infraestructura.