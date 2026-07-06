VIDEO: ¡Momentos de esperanza! Cirujano mexicano salva la vida de un soldado en Venezuela

En medio de la devastación, hay historias que ayudan a tener esperanza luego de los terremotos que destruyeron Venezuela; una de ellas es la de un cirujano mexicano, que fue clave para salvar una vida.

El teniente coronel Eleuterio Jiménez García, realizó una cirugía de emergencia a un soldado venezolano; con ayuda de un equipo de profesionales, pudieron poner a salvo al paciente.

“Es lo que nos enseñan en la escuela médico militar, se tenía que operar, las condiciones que se presentaron, estaba el quirófano, personal anestesiólogo, se tenían los recursos materiales”, explicó a Azteca Noticias.

El médico cirujano y un equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos viajaron hasta Venezuela para brindar ayuda humanitaria a miles de afectados. “Es un orgullo represenftar a nuestro país, y más que nada ayudar a nuestros hermanos venezolanos que están pasando por una situación muy difícil", añadió el teniente.

La cirugía fue un éxito y se siente como un motor para que los rescatistas, médicos y ciudadanos que se han volcado a ayudar, no pierdan el ánimo en medio de un escenario desolador.

Así fue el momento en que el Teniente Coronel Médico Cirujano Eleuterio Jiménez García realizó una cirugía de emergencia para salvar la vida de un soldado.



Él y un equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos continúan brindando ayuda humanitaria tras los sismos en Venezuela.… pic.twitter.com/eXLMKafT2W — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2026

Además, el cirujano de origen oaxaqueño aprovechó la oportunidad para decirle a los niños que cumplan sus sueños, si quieren convertirse en médicos o enfermeras, pueden lograrlo y, eventualmente, ayudar a muchas personas en momentos complicados.

“Cumplan sus sueños, se vale soñar a lo más grande, esperemos que con estos acontecimientos surjan más las ganas de ser médico, enfermera, camillero, o de ser rescatistas, bomberos, militares para poder ayudar a personas que más lo necesitan”, teniente coronel Eleuterio Jiménez García.

Venezuela no se rinde: familias viven entre el dolor y la esperanza

Los equipos de emergencia de diferentes partes del mundo hicieron lo posible para sacar a sobrevivientes de los escombros; después de más de una semana, los venezolanos piden que sus familiares no sean abandonados en las estructuras caídas.

Las cámaras de Azteca Noticias documentaron que algunas familias pidieron a rescatistas británicos y chilenos que sacaran a personas de los escombros, porque tenían la esperanza de que estuvieran vivas.

Sin embargo, con escáneres térmicos y dispositivos acústicos se determinó que no hay registro de movimiento ni sonidos compatibles con personas atrapadas con vida.

Después del doblete sísmico del 24 de junio, se reportan 3 mil 342 fallecidos, más de 16 mil 400 heridos y 17 mil personas sin hogar, según datos del último reporte, dado a conocer el 6 de julio.

Ante la realidad que golpea a Venezuela, en el sector Zaparral, ubicado en Catia La Mar, se están construyendo fosas comunes para sepultar aproximadamente a 150 personas que no fueron identificadas tras los terremotos.

Con maquinarias pesadas, los cuerpos de seguridad realizan las labores correspondientes para preparar el terreno donde se depositarán los cuerpos.

