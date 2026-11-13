El Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene nuevo presidente de su Comité de Transparencia. Se trata de Ricardo Chincoya Zambrano, cuya designación fue aprobada por el Consejo General a propuesta de la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García.

El nombramiento llega en medio de los cambios al sistema nacional de transparencia y protección de datos personales, luego de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y la expedición de nuevas leyes. Chincoya Zambrano es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados. Antes de llegar al INE, se desempeñó como director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También trabajó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde fue secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales y jefe de Ponencia.

¿Qué funciones tendrá el nuevo presidente del Comité de Transparencia del INE?

El órgano colegiado tiene entre sus responsabilidades coordinar y supervisar las acciones del instituto relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

#BoletínINE 📄| Designa INE a nuevo titular del Comité de Transparencia. Más información en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/YT9N9tIO0O https://t.co/ewGzXF6dcC — @INEMexico (@INEMexico) November 13, 2026

También puede confirmar, modificar o revocar decisiones sobre información clasificada, inexistencia de documentos y solicitudes relacionadas con los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.

¿Cuál es la trayectoria de Ricardo Chincoya Zambrano?

El nuevo titular cuenta con experiencia en instituciones relacionadas con la fiscalización y la transparencia.

En la ASF encabezó el área de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Antes, dentro del INAI, ocupó dos cargos vinculados con la atención de asuntos y ponencias en materia de datos personales.

Su llegada ocurre mientras el INE adapta sus reglas internas al nuevo marco legal de transparencia y protección de datos personales.