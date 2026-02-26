Operativo contra ‘El Mencho': el Ejército toma el control y cambia el foco de los grandes golpes al narcotráfico

Durante años, cuando se hablaba de capturas relevantes en México, el reflector apuntaba a la Marina. Así ocurrió con la caída de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y con el abatimiento de Alfredo Beltrán Leyva.

Esta vez no fue así.

El operativo para ir tras Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tuvo al Ejército al frente. Y ese cambio no es menor.

Un momento clave para el Ejército tras años difíciles

El contexto en el que ocurre esta operación es importante. La institución militar no atravesaba su mejor momento.

El recuerdo del ‘Culiacanazo’ sigue pesando. A eso se suman investigaciones por presunta venta de armas a grupos criminales y señalamientos por desvío de recursos hacia empresas fantasma.

No han sido años fáciles para el Ejército.

Golpe al CJNG y recuperación de credibilidad

En ese escenario, golpear al grupo criminal más poderoso del país tiene una carga simbólica fuerte.

La operación representa, al menos en parte, una recuperación de credibilidad y capacidad operativa frente a la opinión pública . No solo es un golpe táctico, también es un mensaje institucional.

El costo humano del operativo

Hay una imagen que resume la dimensión del operativo: el general Ricardo Trevilla Trejo con la voz quebrada al hablar de las bajas militares.

No fue un discurso frío. Fue el reconocimiento de que, del otro lado, también hay un costo humano.

Más allá de la narrativa: capacidad y mando

El operativo también reabre el debate sobre el papel del Ejército.

Queda claro que puede hacer más que administrar aeropuertos o encargarse de grandes obras públicas. Tiene capacidad operativa para enfrentar estructuras criminales complejas.

Sin embargo, su margen de acción no es autónomo. La institución responde a su comandante supremo en turno, lo que condiciona sus decisiones y despliegues.

Ni héroes ni villanos: una fuerza con claroscuros

El punto no es reducir al Ejército a una narrativa de héroes o villanos.

Se trata de entender que es una fuerza armada con sombras, pero también con capacidad de actuar cuando las instrucciones son claras.