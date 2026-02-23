¿Delataron a “El Mencho”? El rastro que llevó al Ejército hasta su escondite secreto

La caída de "El Mencho" uno de los hombres más buscados en México no fue producto del azar.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, explicó todo lo relacionado al operativo que logró la captura del líder del CJNG, incluyendo los detalles sobre cómo es que llegaron a su paredero en Tapalpa, Jalisco.

¿Quién delató a "El Mencho"?

Todo comenzó el pasado 20 de febrero. Mediante trabajos de inteligencia militar central, las autoridades detectaron a un hombre de absoluta confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho". Los agentes observaron cómo este sujeto trasladaba a la mujer hacia una instalación privada en Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se produjo el encuentro.

Para el 21 de febrero, cuando la pareja abandonó el inmueble, los militares ya tenían la certeza de que el capo se encontraba ahí, resguardado por su círculo de seguridad.

¿Quién planeó el operativo que llevó a la captura de "El Mencho"?

Tras confirmar que Oseguera Cervantes permanecía en el lugar, el mismo 21 de febrero se activó la planeación relámpago.

Bajo la premisa de que "quien planea la misión, la ejecuta", el personal de Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional diseñó un operativo en tres niveles: un cerco terrestre para la detención, seis helicópteros en estados vecinos para no alertar al objetivo con el ruido, y aviones Texanos listos para brindar apoyo táctico desde el aire.

Así recrearon mediante IA, el exitoso operativo en que resultó abatido “El Mencho”.



La reacción violenta posterior es el grito desesperado del CJNG ante un golpe directo a su estructura.



Contenido realizado con IA

Equipo de seguridad de "El Mencho" detectó presencia de fuerzas terrestres

A pesar del sigilo, el grupo de seguridad de "El Mencho" detectó el avance de la Fuerza Terrestre y abrió fuego de inmediato. El General Trevilla describió la reacción como un "ataque muy violento".

En el sitio se aseguraron 8 vehículos y 2 lanzacohetes, uno de ellos tipo RPG, el mismo modelo vinculado al derribo de un helicóptero militar en 2015. Tras repeler la agresión, el saldo inicial fue de ocho delincuentes fallecidos.

Así murió "El Mencho"

En el choque final en la zona de cabañas, el personal militar logró herir a "El Mencho" y a dos de sus escoltas. Al ver la gravedad de sus heridas, los médicos militares ordenaron una evacuación aérea urgente. Sin embargo, el líder del cártel más poderoso de México no resistió y falleció durante el trayecto hacia un hospital en Jalisco.

La localización de "El Mencho" se logró mediante inteligencia militar sobre la pareja sentimental y el círculo cercano.



Autoridades señalaron que también hubo información clave proporcionada por Estados Unidos, la cual fue analizada e integrada para ubicar el objetivo.



Los…

El viaje final de "El Mencho": De Morelia a la CDMX

Tras confirmarse el deceso, el alto mando decidió no aterrizar en Jalisco. El helicóptero se desvió hacia el aeropuerto internacional de Morelia. Ahí, el cuerpo del narcotraficante fue transferido a un avión Caza de la Fuerza Aérea Mexicana, que despegó con destino a la Ciudad de México para los trámites periciales definitivos.

Así terminó la era de uno de los hombres más buscados en México.