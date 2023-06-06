Película de Barbie provoca escasez de pintura rosa en el mundo

La película de Barbie es uno de los estrenos más esperados este 2023, el furor ha sido tal que el mundo “sufre” una escasez de la pintura rosa fluorescente, el color característico de este famoso personaje.

Durante una entrevista, Sarah Greenwood, diseñadora de producción de la cinta, aseguró que utilizaron tanta pintura rosa para la creación del mundo de la muñeca más famosa, que el fabricante se quedó sin una gota.

Un reconocido proveedor de pinturas escénicas, filtros de color y otros tintes formulados específicamente para su uso en pantalla, confirmó que sus estantes se quedaron vacíos de este tono.

No obstante, también dijo que otros factores también contribuyeron a la escasez de pintura, pues desde antes, muchos productos estaban limitados por problemas de suministro global debido a la pandemia de Covid-19, y entregaron lo que tenían a la producción de la cinta.

“Hubo escasez, luego dimos todo lo que pudimos a la producción, ellos arrasaron con la pintura”, indicó uno de los directores de fabricantes de pintura.

¿Cuándo sale la película Barbie?

La película narra la historia de Barbie, quien es expulsada al mundo real porque ya no es perfecta, así que al lado de Ken se embarca en una aventura para encontrar de nuevo la felicidad.

El elenco de la cinta está conformado por Margot Robie y Ryan Gosling como los protagonistas; además de Greta Gerwig, Emma Mackey, Will Ferrel, Simu Liu, entre otros actores.

Barbie llegará a los cines el próximo 21 de julio.

