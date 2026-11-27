¿El frío que sientes en la Ciudad de México es normal? “El Niño” podría modificar los patrones de temperatura y la circulación atmosférica, por lo que su influencia podría hacerse presente durante el invierno 2026-2027. Pero ¿qué significa esto para la capital y cómo se relaciona con la llegada de nuevos frentes fríos?

¿“El Niño” está relacionado con el frío de la CDMX?

Aunque noviembre y diciembre suelen marcar una disminución de lluvias tras el cierre de temporada de huracanes, el calentamiento de las aguas del pocéano Pacífico podría modificar las condiciones climáticas durante el invierno.

“El Niño” podría favorecer un ambiente más húmedo en algunas regiones de México, pero los efectos que deje no serán los mismos para todas las entidades del país.

¿Cuál es el clima en la CDMX hoy 27 de noviembre?

Este viernes 27 de noviembre, la Ciudad de México enfrenta una jornada de frío, cielo nublado y lluvias, debido a las condiciones asociadas con el ingreso de la primera tormenta invernal.

La temperatura mínima registrada fue de 9° C, mientras que la máxima estimada para la capital es de 13 a 15° C.

Cambio de temperaturas por “El Niño” en CDMX

Aunque el fenómeno puede modificar las condiciones climáticas en México, no es la principal causa del registro de temperaturas más bajas en la CDMX.

En el caso de las bajas temperaturas, se considera el comportamiento de los frentes fríos, ya que su trayectoria e intensidad determinan qué regiones pueden experimentar descensos térmicos, lluvias o temperaturas bajo cero.

¿En qué estados lloverá más durante la temporada de invierno en 2026?

Las regiones del norte y del noroeste del país se verán afectadas, ya que se espera un incremento de humedad y lluvias fuertes.

Las condiciones dependen de cómo avanza cada sistema frontal y de su intensidad. “El Niño” será un factor que podría modificar el comportamiento del clima durante el invierno, pero sus efectos se deben analizar de acuerdo con las condiciones meteorológicas de cada región.