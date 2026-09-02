El Niño frena la temporada de huracanes 2026: el Atlántico registra actividad por debajo del promedio

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 llega a septiembre con una actividad muy por debajo del promedio, en un escenario marcado por el fortalecimiento de El Niño.

Hasta el 30 de agosto, la actividad se ubica en apenas 11% del promedio, la cizalladura del viento ha dificultado el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas tropicales.

¿Por qué El Niño está por encima de los huracanes?

La actividad registrada hasta ahora ha estado marcada por sistemas que tuvieron una vida breve. La tormenta más reciente, "Dolly", se disipó en aguas abiertas del Atlántico el 28 de agosto, apenas 24 horas después de formarse.

Antes de ella, "Cristobal" se desintegró en el norte del Atlántico el 13 de agosto, también después de una corta duración. Las otras dos tormentas de la temporada, "Arthur" y "Bertha", tuvieron una vida breve en el Golfo de México durante junio y julio, respectivamente.

El primer huracán se retrasa

El primer huracán de la temporada del Atlántico lleva casi tres semanas de retraso respecto del promedio. De acuerdo con CNN, se trata del periodo más largo que el Atlántico ha pasado sin registrar un huracán desde 2022, cuando "Danielle" se formó el 2 de septiembre.

Aunque la ausencia de un huracán hasta ahora representa un retraso respecto al promedio, no se trata del récord histórico. El primer huracán más tardío registrado en el Atlántico ocurrió el 11 de septiembre, de acuerdo con registros asistidos por satélite que remontan a 1966. "Gustav" en 2002, y "Humberto" en 2013, comparten ese récord.

¿Por qué septiembre es importante?

Septiembre suele marcar el punto máximo de la temporada de huracanes del Atlántico, debido a que durante este mes se presentan condiciones meteorológicas más favorables para la formación de estos sistemas.

Uno de los principales factores es la temperatura del océano. Las aguas alcanzan su punto máximo de temperatura en septiembre después de absorber el calor durante el verano.

Este calor proporciona el combustible necesario para que las tormentas tropicales puedan formarse y fortalecerse.

Este año, El Niño ha provocado una cizalladura del viento inusualmente fuerte y generalizada en el Atlántico tropical y el Caribe. Esta condición ha reducido las probabilidades de formación de tormentas y ha contribuido a que algunos sistemas se desintegren más rápido, como ocurrió con "Dolly".