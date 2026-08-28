Caso Inzunza: Deja Morena, acusa traición y menciona a AMLO en su carta
La salida de Inzunza de Morena sacude al Senado: en una carta señaló a AMLO como supuesto objetivo final, mientras Monreal alertó por la mayoría calificada.
La salida del senador Inzunza de Morena elevó la tensión dentro de la 4T y reavivó una versión que ya circula entre algunos morenistas: que las investigaciones de Estados Unidos podrían tener como objetivo final a Andrés Manuel López Obrador.
José Ramiro López Obrador, Gerardo Fernández Noroña y Ana Lilia Rivera han señalado públicamente esa percepción y defendido al expresidente.
El propio Inzunza, tras dejar la bancada y declararse independiente, sostuvo en una carta que detrás de la investigación habría un objetivo político mayor y apuntó hacia López Obrador.
Mientras tanto, su salida modificó el equilibrio en el Senado. Ricardo Monreal reconoció que Morena y sus aliados necesitan un voto más para sostener la mayoría calificada en escenarios de votación cerrada.
Ahora falta conocer qué ocurrirá con Inzunza dentro del Senado y si Morena decide expulsarlo formalmente de sus filas