Nueve años después de las elecciones presidenciales de 2018, una decisión administrativa del entonces Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a colocar bajo investigación a uno de sus antiguos funcionarios. Se trata de Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del organismo y ahora integrante del partido Somos, quien enfrenta un procedimiento por presunto abuso de funciones relacionado con un anticipo a Talleres Gráficos de México.

El partido denunció lo que considera un acto de persecución contra sus militantes que anteriormente ocuparon cargos en el INE. Incluso, acusó que el procedimiento busca desviar la atención de los señalamientos contra la actual administración del organismo, encabezada por Guadalupe Taddei.

El asunto llegará este miércoles 25 de noviembre al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde está prevista una resolución sobre el expediente.

¿Por qué investigan a Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE?

El procedimiento tiene su origen en un convenio firmado en 2017 con Talleres Gráficos de México para producir la documentación electoral de los comicios presidenciales de 2018, en los que ganó Andrés Manuel López Obrador.

La investigación cuestiona un anticipo de aproximadamente 413 millones de pesos para la adquisición de insumos destinados a fabricar boletas y otros materiales electorales.

Jacobo defendió la decisión y aseguró que no fue una determinación personal, sino que respondió a instrucciones de los órganos directivos del instituto y a la necesidad de garantizar que los materiales estuvieran listos para la jornada electoral.

PERSECUCIÓN PRESIDENCIAL CONTRA SOMOS | CONFERENCIA DE PRENSA https://t.co/MkuEY8WW9B vía @YouTube — SOMOS (@SomosMxMexico) November 24, 2026

“¿De qué se nos acusa? De haber convenido y haber dado un pago anticipado en el 2017. Estamos hablando de hechos de hace nueve años”, explicó.

El exfuncionario insistió en que el anticipo permitió a Talleres Gráficos adquirir los insumos necesarios para cumplir con la producción de la documentación electoral.

¿Qué denuncia el partido Somos contra el Tribunal Federal de Justicia Administrativa?

La organización política sostiene que existe acoso contra sus integrantes que anteriormente trabajaron en el INE, particularmente contra Edmundo Jacobo Molina y Roberto Heycher Cardiel Soto, también involucrado en el procedimiento.

Somos cuestionó que el expediente haya avanzado después de permanecer varios años sin una resolución y señaló que el tribunal aceleró sus últimas etapas durante noviembre.

De acuerdo con los señalamientos de sus integrantes, el 3 de noviembre se recibieron los alegatos del Órgano Interno de Control y un día después se cerró la instrucción para citar a las partes a conocer la sentencia.

El partido también cuestionó la autonomía del tribunal, al recordar que el TFJA está adscrito al Poder Ejecutivo federal.

¿Qué tiene que ver Guadalupe Taddei con la denuncia de Somos?

La dirigencia de Somos sostiene que el procedimiento contra sus militantes ocurre en medio de los señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

Desde la perspectiva del partido, las acciones contra antiguos funcionarios electorales buscan desviar la atención de las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la actual administración del organismo.

Sin embargo, se trata de una interpretación de Somos y no de un hecho acreditado. El procedimiento contra Jacobo y Cardiel deberá resolverse con base en las pruebas y argumentos presentados ante el tribunal.

Por ahora, el caso vuelve a poner bajo discusión las decisiones tomadas durante la organización de las elecciones de 2018 y la forma en que se revisan las responsabilidades de quienes estuvieron al frente del instituto electoral.