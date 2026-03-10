El “Período Especial”: la crisis que cambió a Cuba para siempre y cuyos efectos aún se sienten

La historia reciente de Cuba está marcada por crisis económicas profundas que han puesto a prueba la resistencia de su población. Sin embargo, para comprender muchos de los desafíos que enfrenta la isla caribeña en la actualidad, es necesario mirar hacia uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea: el llamado Período Especial en Tiempos de Paz.

El Período Especial en Cuba: la crisis económica que dejó apagones, escasez y una ola migratoria histórica: Amparo Castañeda

En opinión de Amparo Castañeda: “Esta no es la primera crisis que atraviesa Cuba. A inicios de los años 90, hubo un colapso económico que se conoció como el Período Especial en Tiempos de Paz. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba vio a su principal socio desaparecer; la isla caribeña había dependido durante décadas de la URSS; más del 85% de su comercio exterior era con el bloque socialista.

Para 1900, el Producto Interno Bruto de Cuba había caído por 36%. No había combustible, el transporte colapsó y muchas fábricas simplemente dejaron de operar. El impacto económico comenzó a afectar la vida cotidiana con apagones de hasta por 12 horas; dejó de haber comida, el promedio de calorías diario por persona bajó de 3 mil a 2 mil. Ante la falta de combustible, la gente se vio obligada a usar bicicletas, carretas o caminar muchos kilómetros porque no podían usar los autos.

La agricultura involucionó y tuvieron que recurrir a técnicas manuales porque no había suficiente maquinaria, ni podían echarla a andar como antes. Esto también aumentó el crimen, el mercado negro, el trabajo sexual y la emigración. Decenas de miles de cubanos salieron en balsas improvisadas a Estados Unidos; fue tan grande esta situación que se conoció como la crisis de los balseros de 1994.

Ese mismo año, en agosto, ocurrió una de las protestas más importantes contra el Gobierno desde la revolución, el Maleconazo, donde cientos de personas salieron a las calles de La Habana exigiendo libertad; ¿y cómo respondió Castro? El dictador llamó a la población a derrotar a los apátridas que se rebelaron contra el gobierno.

La economía cubana comenzó a recuperarse lentamente a mediados de los años noventa, pero el período especial dejó una huella imborrable y muy profunda en la sociedad cubana, de la que hasta la fecha no han terminado de levantarse, así como muchos países que perdieron apoyo después de la caída del bloque socialista. Eso sí, continuaron los métodos represivos y autoritarios herencia de la Unión Soviética”.