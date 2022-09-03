Rusia despide a Mijaíl Gorbachov, último líder de la Unión Soviética

Este sábado en Rusia se realizó el funeral de Mijaíl Gorbachov, último líder de la Unión Soviética. El expresidente fue sepultado en el histórico cementerio Novodevichy de Moscú, junto a su esposa Raisa, quien murió hace 23 años.

Mijaíl Gorbachov murió el pasado martes a los 91 años de edad. Su cuerpo yacía en el gran Salón de las Columnas en el centro de Moscú en la tradición de los líderes soviéticos anteriores, incluidos Vladimir Lenin y Josef Stalin.

El cuerpo de Mijaíl Grbachov estuvo flanqueado por una guardia de honor de dos miembros armados con rifles del Regimiento de élite del Kremlin con los 54 candelabros del salón emitiendo solo un tenue resplandor, el cuerpo del expresidente yacía en un ataúd abierto con la cara y la parte superior del cuerpo visibles. Su hija Irina y sus dos hijas se sentaron cerca con amigos cercanos de la familia.

Cientos de rusos hicieron cola el sábado para presentar sus respetos a Mijaíl Gorbachov, cuyo ataúd abierto yacía en el Salón de las Columnas de Moscú. Murió el martes a los 91 años.

Mijaíl Gorbachov fue líder de la Unión Soviética de 1985 a 1991. Fue conocido por ayuda a poner fin a la Guerra fría, reducir las reservas nucleares de su país y presidir sin saberlo la desaparición de la URSS.

Vladimir Putin no asiste a funeral de Mijaíl Gorbachov

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó sus respetos a Mijaíl Gorvachov el pasado jueves en el hospital donde murió el exlíder de la Unión Soviética, sin embargo, no acudió este sábado al funeral y entierro.

El Kremlin informó que la apretada agenda de Vladimir Putin no le permitió acudir al funeral de Mijaíl Gorbachov, el cual no fue considerado un entierro de estado completo a diferencia de otros líderes rusos.

Sin embargo, el expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, sí se presentó al funeral de Mijaíl Gorvachov para presentar sus últimos respetos.

Embajador de Estados Unidos acude a funeral de Mijaíl Gorbachov

El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, asistió a un evento conmemorativo realizado en honor del exlíder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov.

