“La gente tiene miedo": Así habla el pueblo que desafió a la dictadura de Cuba hace 5 años

La dictadura de Cuba sigue reprimiendo a sus ciudadanos, quienes, ante los apagones constantes y la falta de alimentos y medicinas, quieren exigir a sus gobernantes que atiendan sus necesidades. Sin embargo, el autoritarismo y la censura a la crítica evitan que otras personas alcen la voz.

El fracaso del discurso oficial: "El gobierno es responsable, no el bloqueo"

Los habitantes de la isla saben que el tan cacareado “bloqueo” de Estados Unidos no es el responsable de la escasez y, al contrario, “el gobierno es responsable de encontrar soluciones”, señaló Robert Pérez, habitante del pueblo de San Antonio de los Baños, un pueblo mayormente agrícola que estalló en protestas hace 5 años.

Fue el 11 de julio de 2021, en plena pandemia de Covid-19, cuando estallaron las protestas en dicha población. Los manifestantes coreaban “Patria y vida”, una canción popular que contrasta con el lema comunista del régimen “Patria o muerte”.

Cuba, la estafa de la revolución y el mito del embargo

¿Por qué no se repiten las protestas masivas? El miedo y la censura en 2026

Ahora, a cinco años de distancia, los habitantes de la zona recordaron a la agencia de noticias Reuters la represión de esa ocasión, lo que ha reducido la intensidad de las protestas.

Aunque siguen manifestándose por los apagones, al golpear ollas de cocina para que les restablezcan el servicio, es poco probable que se repitan las manifestaciones de esa ocasión. Diversos líderes disidentes siguen encarcelados o exiliados y el régimen cubano corta el internet ante el mínimo signo de protestas.

"Boinas negras": El brazo ejecutor de la represión contra el pueblo cubano

Brian Jiménez, habitante de San Antonio de los Baños, recordó que había mucha gente en las calles, resguardada por la policía, hasta que llegaron varios sujetos, identificados como los “boinas negras”, un grupo de choque del Ministerio del Interior, quienes comenzaron a golpear a los manifestantes.

"El 11 de julio, estábamos allí, con muchísima gente en las calles, por todo San Antonio. Fue una locura. (...) Luego llegaron unos coches con hombres con boinas y agredieron a la gente. Les aseguro que la gente no va a protestar en las calles por miedo”, mencionó.

Documental Cuba Agoniza, el colapso total de una isla hundida en la miseria

Grupos de derechos humanos, la Unión Europea y Estados Unidos estiman que Cuba ha encarcelado entre mil y mil 500 personas desde aquellas protestas generalizadas, muchas de las cuales continúan cumpliendo condenas prolongadas.

El régimen cubano alega que los encarcelados tienen cargos como desorden público, resistencia al arresto, robo y vandalismo. La dictadura echa la culpa a Estados Unidos de, supuestamente, financiar las protestas como parte de un presunto “complot” para echar abajo a la tiranía.

