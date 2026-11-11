Una discusión entre dos hombres, identificados como Daniel y Martín, quedó grabada en video mientras ambos protagonizaban una pelea por una mujer llamada Kimberly, en un aparente triángulo amoroso.

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En el video se observa a los dos hombres discutiendo mientras una mujer permanece en medio del enfrentamiento. Con lo que se puede ver, la mujer aparentemente intentaba proteger a Daniel, impidiendo que Martín se acercara.

Sin embargo, todo comenzó a complicarse cuando ambos hombres empezaron a insultarse y uno de ellos acusó al otro de haberlo golpeado.

“Me estás pegando, idiota. Me pegaste”, reclama uno de los involucrados, mientras el otro niega haberlo agredido.

En medio de la discusión, también se escucha a una persona advertir que todo estaba siendo grabado: “Te están grabando, Daniel”.

Entre gritos e insultos, la pelea quedó grabada en video

Uno de los momentos más tensos ocurre cuando se escucha la frase “Suéltala, suéltala”, seguida de insultos y reclamos entre los involucrados.

“Arréglate conmigo”, grita uno de los hombres, mientras la mujer permanece cerca de ambos, en un intento por evitar que los dos dejen de pelear.

¿Cómo terminó la pelea entre Daniel y Martín?

Por ahora, se desconoce cómo terminó el enfrentamiento, debido a que el automovilista que captó las imágenes dejó de grabar.

Tampoco se ha confirmado el lugar donde ocurrieron los hechos, la fecha exacta de la discusión o si alguno de los involucrados presentó lesiones.

Aunque el video fue presentado como un momento “divertido”, no existen detalles suficientes para confirmar el origen de la pelea ni las circunstancias que provocaron el enfrentamiento.