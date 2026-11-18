El dólar estadounidense registró cambios importantes para la tercera semana de noviembre 2026, rozando los $19 pesos en México; te compartimos el tipo de cambio para este miércoles.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 18 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.20 pesos la compra y se vende en $18.61 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 18 de noviembre 2026.

La moneda estadounidense le gana terreno al peso mexicano a la mitad de la tercera semana de noviembre.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.05 pesos la compra y se vende a $13.84 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 18 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 18 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 18 de noviembre 2026 en 63 mil 588 pesos por unidad.

La criptomoneda comienza el día con una importante ganancia tras las pérdidas del pasado martes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 182 mil 043 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo en México este miércoles?

El precio del petróleo se mantiene estable el miércoles, gracias al aumento de las reservas de crudo y combustible en Estados Unidos, lo que contrarrestó los efectos de los continuos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y los ataques a buques en el estrecho de Ormuz.