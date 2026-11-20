Este 21 de noviembre de 2026 estará vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. Al tratarse del tercer sábado del mes, la restricción aplica para los automóviles con holograma 1 y placas con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9), además de los vehículos con holograma 2, que descansan todos los sábados.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que conviene revisar el holograma y la terminación de las placas antes de salir de casa.

¿Qué autos no circulan el sábado 21 de noviembre en CDMX y Edomex?

Los vehículos que deberán suspender su circulación este sábado son:

Holograma 1: automóviles con placas terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

automóviles con placas terminación 1, 3, 5, 7 y 9. Holograma 2: todos los vehículos, sin importar el último número de su placa.

todos los vehículos, sin importar el último número de su placa. Vehículos foráneos: también tienen restricciones sabatinas, salvo que cuenten con una condición o permiso que los exente.

Por otro lado, los automóviles con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos que cumplen los criterios de exención, podrán circular en condiciones normales.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula los sábados?

La restricción sabatina funciona de acuerdo con el holograma de verificación y el último dígito de la placa:

Primer y tercer sábado: no circulan los vehículos con holograma 1 y placas impares.

no circulan los vehículos con holograma 1 y placas impares. Segundo y cuarto sábado: descansan los autos con holograma 1 y placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

descansan los autos con holograma 1 y placas pares (0, 2, 4, 6 y 8). Todos los sábados: los vehículos con holograma 2 tienen prohibido circular.

El horario de restricción es de las 5:00 a las 22:00 horas. Si el mes tiene un quinto sábado, las condiciones pueden variar de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes.

Hoy No Circula primer y tercer sábado de mes Hoy No Circula primer y tercer sábado de mes (CAMe)

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa abarca sus 16 alcaldías. En el Estado de México se aplica en los 18 municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Además, desde julio de 2025 el programa se extendió a las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las sanciones comenzaron a aplicarse en enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un automovilista circula cuando tiene restringido el paso, puede recibir una sanción económica.

CDMX: la multa va de 20 a 30 UMA, es decir, de 2 mil 346.20 a 3 mil 519.30 pesos, con el valor de la UMA vigente en 2026.

la multa va de 20 a 30 UMA, es decir, de 2 mil 346.20 a 3 mil 519.30 pesos, con el valor de la UMA vigente en 2026. Edomex: la sanción por circular en día restringido es de 20 UMA, equivalente a 2 mil 346.20 pesos.

En ambos casos, lo mejor es revisar las condiciones de circulación antes de encender el motor y evitar una infracción que puede afectar el bolsillo.