“El Niño” lleva a El Salvador a declarar alerta roja por condiciones secas extremas

El Salvador activó una alerta roja a nivel nacional ante el déficit hídrico, los periodos secos y las altas temperaturas asociadas a las condiciones climáticas provocadas por "El Niño", que han intensificado la falta de agua en el país.

Activan alerta roja por los efectos de "El Niño"

De acuerdo con Protección Civil de El Salvador, establece que las condiciones estarán fuertemente influenciadas por "El Niño", con una tendencia de fortalecerse hasta alcanzar una intensidad muy fuerte a finales del 2026 e inicios de 2027.

Para el periodo de agosto a octubre se espera un comportamiento de las precipitaciones por debajo de lo normal, con anomalías negativas en la mayor parte del territorio.

Además, contempla la recurrencia de períodos secos durante agosto y parte de septiembre, asociados a "El Niño" y la canícula.

Existe una probabilidad de entre 20 y 40% de que ocurra al menos un evento de sequía meteorológica a escala nacional.

⚠️#ATENCIÓN⚠️ Ante el déficit hídrico, períodos secos y altas temperaturas, emitimos 🔴 #AlertaRoja a nivel nacional, debido a las condiciones climáticas.



Activamos acciones preventivas, monitoreo y coordinación interinstitucional.



ℹ️: https://t.co/sQkHdtUpUf pic.twitter.com/Mbq3ZkyPWI — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) August 25, 2026

A esto se le suman los antecedentes registrados durante 2026, entre ellos el déficit de 41% en las precipitaciones de mayo, el inicio de la canícula y tres eventos de sequía meteorológica.

Las autoridades reportaron 14 récords de temperatura durante agosto, además de temperaturas superiores a lo normal.

La declaratoria señala que la combinación del déficit de lluvia, los periodos secos y las altas temperaturas incrementa la vulnerabilidad de la población y puede afectar la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria, los medios de vida y la seguridad alimentaria.

Ante este escenario, la declaratoria establece la activación de las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil y el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico agroclimático e hidrológico.

También contempla el seguimiento de la disponibilidad de agua, las condiciones de los cultivos, la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población.

¿Cuál es el pronóstico de los expertos sobre las consecuencias de "El Niño"?

La preocupación está en que El Niño podría intensificarse hacia finales de 2026. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe 63% de probabilidad de que alcance una categoría “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Para México, esto podría traducirse en temperaturas más altas, periodos secos más prolongados y una mayor presencia de fenómenos extremos.

El impacto también podría sentirse en la agricultura, el suministro de agua, la generación de energía y los costos de producción.