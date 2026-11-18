Las cucarachas provocan rechazo en muchas personas, pero detrás de su apariencia hay una historia evolutiva sorprendente. Estos insectos llevan aproximadamente 350 millones de años en la Tierra, sobrevivieron a cambios climáticos, extinciones masivas y hasta a la desaparición de los dinosaurios. Sin embargo, no son tan indestructibles como cuenta la leyenda.

De acuerdo con Alejandra Alvarado Zink, bióloga especialista de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, existen alrededor de 4 mil 500 especies de cucarachas y solamente el uno por ciento es considerado una plaga.

¿Por qué las cucarachas han sobrevivido durante millones de años?

Su éxito evolutivo tiene varias explicaciones. Una de ellas es su cuerpo aplanado, que les permite esconderse en grietas, debajo de objetos y en espacios reducidos, donde encuentran protección frente a condiciones ambientales adversas.

También son insectos muy rápidos y cuentan con un sistema respiratorio particular: no necesitan nariz ni pulmones como los humanos, pues toman aire a través de pequeños orificios distribuidos en su cuerpo, conocidos como espiráculos.

Esta característica les permite incluso sobrevivir varias semanas sin cabeza. Aunque parezca increíble, eventualmente mueren porque no pueden alimentarse.

🪳 Las cucarachas no son invencibles. Aunque han sobrevivido a cambios climáticos extremos, extinciones masivas y múltiples ciclos de glaciación, es un mito que resistan niveles elevados de radiación, señala #ExpertaUNAM ➡️ https://t.co/tg0qXcNgIn https://t.co/KLRpUsQFPf — UNAM Global (@unamglobal) November 18, 2026

¿Cómo nacen y se reproducen las cucarachas?

Las cucarachas tienen una metamorfosis incompleta. Su desarrollo comienza cuando la hembra deposita los huevos en una cápsula llamada ooteca, una estructura resistente que puede contener entre 16 y 40 embriones, dependiendo de la especie.

Cuando nacen, las pequeñas cucarachas reciben el nombre de ninfas. Son parecidas a los adultos, pero no tienen alas y su cuerpo es inicialmente blanco. Conforme crecen, mudan su exoesqueleto hasta alcanzar la madurez.

La reproducción también tiene particularidades. En la mayoría de las especies participan machos y hembras, pero algunas pueden reproducirse mediante partenogénesis, un proceso en el que la hembra no necesita una pareja.

Incluso tienen un ritual de cortejo: algunos machos ofrecen a las hembras un pequeño paquete de azúcares o grasas como regalo nupcial, que puede contribuir a la producción de embriones.

¿Es verdad que las cucarachas sobrevivirían a una guerra nuclear?

Es uno de los mitos más conocidos, pero no es cierto que las cucarachas sean inmunes a la radiación.

Aunque pueden soportar dosis mayores que los seres humanos, eso no significa que sobrevivirían a una catástrofe nuclear. De hecho, otros insectos, como la mosca de la fruta, tienen una resistencia a la radiación superior.

Su fama de indestructibles también está relacionada con su capacidad para esconderse en lugares difíciles de alcanzar, como grietas, sótanos y espacios profundos, lo que complica eliminarlas.

Otro comportamiento que suele generar temor es cuando vuelan hacia las personas. Sin embargo, no se trata de un ataque: pueden desorientarse o realizar movimientos de escape sin intención de acercarse a los humanos.

¿Todas las cucarachas son una plaga?

Aunque solemos relacionarlas con la suciedad, la mayoría de las especies cumple funciones importantes en los ecosistemas.

Estos insectos ayudan a descomponer materia orgánica y reciclar nutrientes. Cuando mueren plantas y otros organismos, contribuyen a que esos elementos regresen al ambiente.

El problema aparece con las especies que se adaptaron a vivir cerca de los seres humanos y aprovechan los residuos para alimentarse. Al desplazarse entre sitios contaminados pueden transportar microorganismos y bacterias.

En México, algunas de las especies más comunes en ambientes urbanos son la cucaracha alemana, la americana y la de banda café.

Su diversidad también sorprende: existen ejemplares de apenas tres milímetros, mientras que la Megaloblatta longipennis, originaria de las selvas tropicales de Centro y Sudamérica, puede alcanzar hasta 20 centímetros de envergadura con las alas extendidas.

Lejos de ser simples insectos molestos, las cucarachas son un ejemplo de adaptación que incluso ha inspirado avances tecnológicos. Su capacidad para comprimir el cuerpo y atravesar espacios estrechos se estudia en el desarrollo de robots utilizados para acceder a lugares complicados, como los que pueden encontrarse durante labores de rescate.