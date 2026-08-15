El Talibán cumple 5 años al mando en Afganistán: hambruna, restricciones a mujeres y hermetismo

Cinco años después de la caótica salida de las tropas de Estados Unidos y la toma de Kabul, el Talibán celebró este sábado su primer lustro al frente de Afganistán. Las banderas de la organización ondeaban en las avenidas de la capital mientras caravanas de autos festejaban la fecha. Sin embargo, detrás de la demostración de fuerza en la sede del gobierno, el régimen enfrenta la prueba más compleja para su supervivencia desde su retorno al poder en 2021.

A pesar de mantener un férreo control institucional, el Talibán lidia hoy con una economía asfixiada, ataques insurgentes en el norte del país y un conflicto al borde de la guerra abierta con la vecina república de Pakistán.

Crisis económica, recortes y violencia legalizada contra las mujeres

La situación humanitaria bajo el mandato del líder supremo, Sheikh Haibatullah Akhundzada, ha alcanzado niveles críticos. Tras la cancelación de contratos de desarrollo por parte de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos y los recortes masivos de donantes internacionales, la ayuda para el país ha caído casi un 70%.

El impacto más grave de la crisis lo sufren las mujeres y las niñas afganas, bajo un sistema que diversos expertos de la Organización de las Naciones Unidas han calificado como un "apartheid de género":

Exclusión educativa: Según la UNESCO , más de 2.4 millones de niñas están privadas de educación secundaria y universitaria. Afganistán se mantiene como el único país del mundo donde a las mujeres se les prohíbe estudiar más allá del sexto grado.

Según la , más de 2.4 millones de niñas están privadas de educación secundaria y universitaria. se mantiene como el único país del mundo donde a las mujeres se les prohíbe estudiar más allá del sexto grado. Aislamiento social: Organismos como UN Women señalan que siete de cada diez mujeres afganas consideran que su salud mental es mala o muy mala, debido a las restricciones que les impiden trabajar, viajar sin acompañante masculino o salir a la vía pública.

Organismos como señalan que siete de cada diez mujeres afganas consideran que su salud mental es mala o muy mala, debido a las restricciones que les impiden trabajar, viajar sin acompañante masculino o salir a la vía pública. Retroceso legal: Decretos recientes han flexibilizado los castigos por violencia doméstica y eliminado la edad mínima para el matrimonio, fijada anteriormente en 16 años, desencadenando alertas del comité de derechos de la infancia de Amnesty International.

The Taliban marked five years in power with a parade in Kabul as aid groups warn of escalating crises and women remain under severe restrictions https://t.co/Oxo6ptvW6F pic.twitter.com/jE4FKDzbsj — Reuters (@Reuters) August 15, 2026

Hay rebeldes en el norte y tensión fronteriza con Pakistán

El Talibán, encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores Amir Khan Muttaqi, defiende que el mayor logro del gobierno ha sido restaurar la seguridad nacional. Sin embargo, focos de resistencia armada lo contradicen.

En la remota provincia de Badakhshan, limítrofe con China, Tajikistan y Pakistán, grupos opuestos al régimen han emboscado a funcionarios locales y tomado temporalmente comisarías. A esto se le suma la constante tensión en la frontera este, donde ataques aéreos de Pakistán han dejado cientos de víctimas civiles en zonas como Paktia, mientras las autoridades de Islamabad acusan a Kabul de dar refugio a milicianos pakistaníes.

Aislamiento diplomático y avances comerciales de China y Rusia

Aunque Estados Unidos y la Unión Europea mantienen congelados miles de millones de dólares en reservas del banco central afgano, el régimen ha encontrado cierto oxígeno financiero en Asia Central. Rusia reconoció formalmente al gobierno del Talibán, mientras que China ha consolidado su presencia con inversiones en la extracción de litio, cobre y petróleo.

No obstante, analistas independientes advierten que la falta de empleo para millones de jóvenes, la eliminación del cultivo de amapola sin alternativas agrícolas sostenibles y el descontento social interno representan un escenario volátil para el futuro de la región.