Elecciones y ¿simulación electoral? | Por amor a la precisión

¡No me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley! Dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por allá de principios de abril de este año y no pudo ser afirmación más exacta si analizamos de una vez los tiempos rumbo a las Elecciones 2024.

¿Pueden pasearse las corcholatas? ¿Puede el “super frente” hacer actos de proselitismo? ¿Puede despilfarrarse la feria del pueblo en estas cosas? De que pueden, pueden, pero… ¿Es legal de cara a las elecciones del próximo año? Vámonos por partes.

Del cuatro al nueve de julio se abre la inscripción a los #aspirantes de la #elección del responsable de construir el Frente Amplio por México: Comité Organizador. pic.twitter.com/Szx4AG0xDF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

¿Registro desde ahorita? ¡Aguantame las carnitas!

En primer lugar: todos se adelantaron en estas elecciones; desde Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el resto de los suspirantes de Morena hasta los “bajados y no bajados” de la coalición “Va X México”. Y no lo digo yo, lo dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

“La etapa de preparación de las elecciones se inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la tercera semana de noviembre del año previo a las elecciones”. Art. 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)

¡El show empieza hasta noviembre! Y no solo eso, pues la misma LGIPE establece que, antes de esa fecha, debe armarse y aprobarse el “Calendario y Plan Integral del Proceso Electoral Federal” para el arranque oficial de las elecciones.

Un documento que, en el caso de las elecciones federales del 2021, fue propuesto por la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral a mediados de agosto y aprobado por el Consejo General del INE en la primera semana de septiembre. ¡Aguantame las carnitas!

Viajes, eventos y dinero… ¿Son actos de precampaña?

En segundo lugar, lo que hagan las corcholatas (de ambos bandos) pueden considerarse como actos anticipados de precampaña que podrían costarle la candidatura a más de uno en las elecciones que vienen.

Entonces, no solo se adelantaron sino que además violaron la ley electoral rumbo a las Elecciones de 2024 y parece que a nadie le importa porque: o lo tenían bien presupuestado o de plano creen que eso de que “la ley es la ley” no más es un cuento. Chale chale chalequito.

Y a todo esto, la salida puede ser bien tramposa: si no quieres que te multen por precampañas, haces reuniones informativas. Si haces campaña, no es para un puesto de elección, si no para encabezar la defensa del movimiento. ¡Ah, qué bonitos! Como decía el Cervantes inglés: “¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa olería igual de dulce si tuviera cualquier otro nombre.”

La bolita caerá muy probablemente en la cancha del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y serán ellos los encargados de corregir la plana de estos políticos gandallas o serán parte de la gran simulación electoral. ¿O ustedes qué opinan? ¡Hagan sus apuestas!