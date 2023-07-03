Murat y De Hoyos se bajan de la contienda de Va por México, ¿quiénes quedan hasta ahora?

A tan solo un día del registro para el proceso del bloque opositor, hay algunos que ya declinaron del cargo de Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México por Va por México, conformado por el PRI, PAN y PRD.

Aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial de 2024

¿Quiénes han declinado en el proceso de Va por México?

Después de que los dirigentes de Va por México dieran a conocer cómo se llevará a cabo el proceso para elegir al candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024, diversos integrantes dejaron claro su disconformidad, por lo que decidieron bajarse de la contienda.

La primera que declinó fue la senadora panista, Lilly Téllez: “Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada, seguiré trabajando por México, por supuesto”, aseveró.

Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas. pic.twitter.com/tsm24VEcne — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) July 2, 2023

Claudia Ruiz Massieu, quien aseguraba que buscaría la presidencia, declinó también. Posteriormente, se sumaron a esta lista, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; el senador Germán Matínez; el empresario Gustavo de Hoyos y Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca.

¿Cuándo es el registro de Va por México para ser candidato presidencial?

La fecha en que se deberán registrar los aspirantes a ser el o la Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México será el próximo martes 4 de julio. Cabe destacar que para poder participar en la elección de Va por México, el aspirante deberá ser respaldado por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil y deberán juntar 200 mil firmas.

Xóchitl Gálvez, la supuesta candidata presidencial de Va por México, según AMLO

Durante la conferencia de prensa de este lunes 3 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él tenía información de que la candidata presidencial de Va por México será Xóchitl Gálvez.

“Claudio X González, hijo, es un gerente. Tengo toda la información que llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Galvez (...), hace 15 días o un mes mis gargantas profundas y son los que aportan dinero”, aseveró.