Abren registro de aspirantes del Frente Amplio por México: inicia mañana

El Comité Organizador de la elección del responsable de construir el Frente Amplio por México, dio a conocer la convocatoria para el registro de aspirantes rumbo a la candidatura presidencial de Va por México. Mantienen requisito de 150 mil firmas de apoyo y será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien fiscalice el uso de recursos.

Los interesados podrán inscribirse a partir de este mañana martes 4, y hasta el 9 de julio.

Para el registro los aspirantes deberán presentar una serie de documentos:

Copia de acta de nacimiento

Copia de credencial del INE

Curriculum que acredite sus antecedentes en la vida democrática

Texto de exposición de motivos de porque busca ser el responsable del Frente Amplio

Declaración de 3 de 3 en materia de Transparencia

Declaración de 3 de 3 de no violencia

Carta de partidos políticos de cumplimiento de normas partidista (en caso de que sean militantes de los partidos)

Carta de conformidad con el método de Participación

El Comité Organizador dará a conocer el 10 de julio quienes de los aspirantes cumplieron con el registro en tiempo y forma y con la documentación requerida.

El Frente Amplio por México abrirá una plataforma para el registro de ciudadanos

De manera simultánea se abrirá una plataforma para el registro de ciudadanos el cual será para integrar el padrón. Este estará vigente hasta el 20 de agosto.

Los contendientes deberán recopilar 150 mil firmas de ciudadanos, por lo menos en 17 entidades federativas.

Etapas de selección del aspirante del Frente Amplio por México

El 10 de agosto los aspirantes del Frente Amplio por México se realizará el Primer Foro en el que presentarán su vision de México. Solo participarán quienes hayan cumplido con las 150 mil firmas.

Del 11 al 16 de agosto se realizará el primer sondeo de opinión. Del cual se seleccionarán solo a 3 aspirantes que hayan obtenido el mejor sondeo de opinión.

Para el 17 al 26 de agosto se convocará a foros regionales en las 5 circunscripciones electorales: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatan.

Del 27 al 30 de agosto habrá un segundo sondeo de opinión.

El 3 de septiembre se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía en los lugares que determinará el Comité Organizador.

Mecánica de Resultados aspirante Frente Amplio por México

El 3 de septiembre se da a conocer resultado de consulta y del segundo sondeo de opinión ciudadana y al aspirante ganador con el mejor desempeño.

El Comité Organizador determinó que la consulta tendrá un valor de 50 por ciento y el segundo sondeo de opinión otro 50 por ciento.

