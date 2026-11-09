Como si fuera una película del 007 o un capítulo de la serie The Big Bang Theory donde una agente china enamora a Leonard para sacarle secretos del gobierno, Jensen Huang, director general de la empresa Nvidia, está inmiscuido en el escándalo por haber sido captado con Alice Huang, una supuesta espía del país asiático.

La postura de Nvidia y la disculpa pública de Jensen Huang

El empresario líder de la compañía dedicada a la fabricación de semiconductores y tarjetas de video para computadoras admitió que le fue infiel a su esposa, y el domingo 8 de noviembre de 2026 ofreció disculpas por haberla lastimado tanto a ella como a sus hijos.

Entretanto, la empresa abrió una investigación independiente, pero descartó que la seguridad de Estados Unidos haya estado en peligro por esta situación.

The Jensen Huang story keeps getting crazier.



US intelligence reportedly discovered that Nvidia’s CEO was romantically involved with a suspected Chinese spy.



Here's where things get insane:



1.) The woman, Alice Huang, was an executive at Megaspeed, a company under… pic.twitter.com/u2XO1EG46k — Mickey from Arcadia (@mickeyhardy) November 7, 2026

¿Quién es Alice Huang y de qué se le acusa en el caso Nvidia?

Alice Huang, quien era conocida como una alta ejecutiva de la empresa de Singapur Megaspeed, dedicada a los centros de datos, es señalada de haber sido reclutada para espiar para la principal agencia de inteligencia de China, de acuerdo con el diario estadounidense The New York Times.

Qué dicen The New York Times y Reuters sobre las imágenes difundidas

Fuentes allegadas a la agencia de noticias Reuters confirmaron que Huang aparece en un video al lado de Jensen Huang, CEO de Nvidia. Ambos aparecen sentados en el Forum Computex realizado en Taipei en junio de 2024.

Otras imágenes del 22 de mayo de 2025 muestran a ambos abrazados y hablando con personas en un restaurante de Taipéi. Poco después fueron captados dejando el lugar juntos.

Las sospechas indican que supuestamente Alice Huang, por medio de la empresa Megaspeed, donde trabajó de marzo a noviembre de 2023, ayudó a desviar chips de Nvidia a China, aunque el gigante de los semiconductores rechazó esa información.

La respuesta oficial del gobierno de China ante la acusación de espionaje

The New York Times señaló que las autoridades estadounidenses la investigaron y concluyeron que era una agente de la inteligencia china. No obstante, el gobierno chino señaló que esta es una acusación infundada.

“La supuesta narrativa del espionaje chino es simplemente una acusación infundada, una calumnia y una difamación”, declaró el 9 de noviembre de 2026 el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun.