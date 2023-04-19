Embajador de China niega tráfico de fentanilo a México

Ciudad de México. El embajador de China en México, Zhang Run, negó que precursores para fabricar fentanilo vengan de ese país a México para producir drogas.

"Lo que dice Estados Unidos es totalmente mentira. No está basado en los hechos y sirve solamente para exculpar a otros países de un problema interno (de consumo) de ellos", dijo en entrevista tras participar en la ordinaria de trabajo de la comisión de relaciones exteriores Asia Pacífico, África del Senado.

El diplomático afirmó que mantiene comunicación constante con las instancias competente del gobierno mexicano y reiteró que China no tiene reportes de incautación de fentanilo proveniente de su país a México.

"Nunca nos ha dado ningún informe de ningún caso percatado o incautado de fentanilo o ningún caso de incautación de fentanilo proveniente de China ni tampoco precursores de fentanilo (…) Tenemos perfecto entendimiento entre ambos países y lo que vamos a hacer es reforzar nuestra cooperación anti narcotráfico y nuestra cooperación en muchas otras áreas", apuntó.

Embajador de China reitera que el problema está en el consumo de fentanilo en EU

Minutos antes, en la reunión con los legisladores, el embajador recalcó este tema, ha llamado la atención de los medios de comunicación ante el supuesto problema de la introducción de fentanilo o sustancias de fentanilo de China a México, pero reiteró que el problema está en el abuso del consumo de esta sustancia en los Estados Unidos y su falta de control en la regulación.

#EnLaMañanera | El gobierno federal reportó que durante abril decomisaron más de 200 kilos de #fentanilo , así lo reporta el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. pic.twitter.com/bjHwl4UDWR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

"Tanto la embajada nuestra como el vocero de la cancillería, hecho publicando esta posición y quiero reiterar que nosotros, bajo el marco de la convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el narcotráfico, China siempre ha participado en la cooperación de ejecución de la ley en contra de narcotráfico a nivel internacional. Y nosotros ahí hemos sido el primer país del mundo en poner bajo control formalmente todas las variedades de las sustancias de fentanilo. Y hemos siempre realizado un estricto control y monitoreo de los productos químicos que son precursores de fentanilo".

Embajador de China pide a Estados Unidos reforzar su control de la sustancia

Zhang Run subrayó que a partir de 2019 que esa nación puso en control todas las variedades de las sustancias de fentanilo, entre ambas naciones "nunca se ha detectado ningún problema de contrabando de la sustancia de fentanilo. Ni tampoco hemos recibido el informe de la parte de mexicana sobre ningún caso percatado".

Subrayó que la raíz del abuso de fentanilo radica en el consumo de la sustancia en los Estados Unidos y pidió al gobierno estadounidense reforzar su control se la sustancia, ya que ,"ese país hasta el momento todavía no ha puesto en control las sustancias de fentanilo y además el tema del abuso de esa droga es cada vez más fuerte. Por eso podemos que la parte norteamericana pueda mirar de frente ese problema propio y reforzar el control y monitoreo domésticos para reducir la demanda de fentanilo ".

