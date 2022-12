Localizan a embarazada desaparecida en Querétaro; perdió a su bebé

Sandra Ivonne de 38 años había sido reportada como desaparecida desde el pasado 28 de noviembre al salir de su domicilio en el fraccionamiento La Pradera, municipio de El Marqués, Querétaro.

“Salió sola de casa, el último mensaje decía que iba a retirar dinero. Posterior a ello recibí un mensaje, le dije que no, que me esperara al miércoles que es el día que yo descanso, me dijo ya llegó el carro, me voy”, explicó Eduardo Lugo, pareja de Sandra Ivonne.

Embarazada desaparece en Querétaro, se fue por su voluntad

Fueron cinco días de angustia para sus familiares ya que estaba en la etapa final de gestación y temían que le pasara algo a ella y su bebé; sin embargo, en este tiempo su familia hizo de todo para tratar de localizarla.

“Todas las instancias han estado radiando los hospitales para poder dar con ella. Tanto cámaras de seguridad, cómo posiblemente que haya llegado al banco, los vecinos nos están apoyando para verificar algún vehículo que haya tomado”, narró Eduardo Lugo, pareja de Sandra Ivonne.

Pero al enterarse que era buscada, Sandra Ivonne decidió hacer contacto y tras ser valorada, fue llevada a la Fiscalía donde aclaró que se ausentó por decisión propia al presentar un cuadro de estrés, ya que había perdido a su bebé accidentalmente y fingió su embarazo durante los últimos 4 meses, por lo que la investigación continuará hasta que sea esclarecido el caso en su totalidad.

Localizan sin vida a mujer embarazada en Nuevo León

Martha Ramírez de 19 años, estaba embarazada y fue reportada como desaparecida el 26 de noviembre en la colonia Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, estaba en compañía de su amiga Claudia González, cuatro días después los cuerpos de ambas mujeres fueron encontrados sin vida en el interior de una bodega.

La joven de 19 años tenía un embarazo de ocho meses en el momento de su desaparición, sin embargo las primeras versiones indicaban que no se sabía del paradero de su bebé, por lo que se especulaba que había sido robado

Hasta la noche del domingo pasado, los familiares de las dos mujeres no tenían algún tipo de avance en la investigación por parte de las autoridades, por lo que exigen se aclare cuanto antes lo ocurrido.

Martha Aurora, de 19 años, fue reportada como desaparecida y vista por última vez en la colonia Felipe Carrillo, de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con reportes extraoficiales, la segunda víctima, su amiga es Claudia Izbeth González, de 34 años, también con reporte de desaparición desde el mismo día que Martha.

El hallazgo de ambas mujeres tuvo lugar durante un cateo en una bodega ubicada en la calle Paseo Cucharas.

De acuerdo con información preliminar, ambas personas desparecieron luego de abordar un taxi por aplicación.