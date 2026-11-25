Un grupo de civiles armados agredió a elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando circulaban por un camino del municipio de Navolato, Sinaloa. El ataque dejó a un agente herido y provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad.

Los hechos ocurrieron este miércoles 25 de noviembre, en el camino que conecta la comunidad de Yebavito con el Ejido Sinaloa. Tras la agresión, las autoridades activaron un operativo para buscar a los responsables.

🔴La Secretaría de Seguridad Pública de #Sinaloa confirmó que un elemento de la Policía Estatal Preventiva resultó lesionado tras un ataque de civiles armados en el camino de Yebavito a La Sinaloa, municipio de #Navolato. https://t.co/GTidmjo28E — Quadratín Sinaloa (@QuadratinSin) November 26, 2026

¿Dónde atacaron a policías estatales en Navolato?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos por civiles armados mientras se encontraban en el camino entre Yebavito y el Ejido Sinaloa.

Durante el ataque, uno de los policías resultó herido. El agente recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a una institución médica para continuar con su atención.

La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 25 de noviembre de 2026, personal de la Policía Estatal Preventiva fue objeto de una agresión por civiles armados; se informa de un elemento herido en el lugar. Los hechos se registraron en el camino que conduce de la comunidad de Yebavito al Ejido Sinaloa, en el municipio de Navolato. De inmediato el Grupo Interinstitucional se desplegó en la zona para ofrecer seguridad por estos hechos. Informar que el elemento fue trasladado para que recibiera atención médica prehospitalaria; en la institución de salud hay corporaciones de seguridad por lo que se solicita a la sociedad no alarmarse por esta situación. En estos momentos se mantiene activo un operativo de búsqueda para dar con los responsables de este atentado a quienes forman parte nuestra corporación preventiva. Reiteramos el compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a las y los sinaloenses en un ejercicio de transparencia. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 26, 2026

La dependencia informó que hay presencia de corporaciones de seguridad en el hospital donde fue atendido, por lo que pidió a la población no alarmarse ante el despliegue.

¿Qué se sabe del operativo tras la detención de “El Chapo Isidro” en Sinaloa?

El nuevo ataque ocurre apenas cinco días después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, detenido el pasado 20 de noviembre en Guasave durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército.

Su detención desató una jornada de violencia en distintos puntos de Sinaloa, con enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y vehículos incendiados. Los hechos alcanzaron municipios como Guasave, Angostura, Salvador Alvarado y Navolato.

La reacción violenta obligó a desplegar fuerzas de seguridad y generó temor entre habitantes y automovilistas que quedaron atrapados en medio de los bloqueos.

Aunque no se ha establecido una relación entre aquella jornada y la agresión contra policías estatales de este miércoles, el nuevo ataque vuelve a poner a Navolato en el mapa de la violencia en Sinaloa.

¿Hay detenidos por el ataque contra policías en Navolato?

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública estatal no ha informado sobre personas detenidas por esta agresión.

El operativo de búsqueda continúa activo para localizar a los civiles armados que atacaron a los agentes. Las autoridades tampoco han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud del policía lesionado.

Mientras tanto, se mantiene la presencia de corporaciones de seguridad en la zona.