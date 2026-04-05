¿Son venenosas? Alertan por presencia de medusa dragón azul en estas playas de Michoacán

¡Se encendieron las alertas! Al menos dos playas de Michoacán reportaron la presencia de medusa dragón azul, por lo que se izaron banderas moradas en dichas zonas.

Ante la presencia de bañistas por las vacaciones de Semana Santa, Protección Civil llamó a atender las recomendaciones, pero esta especie, ¿es venenosa?

¿Qué tan peligrosa es la medusa de dragón azul?

Esta peculiar criatura marina suele llamar la atención por su color y una apariencia casi fantástica. Habita principalmente en aguas templadas y tropicales.

De tamaño pequeño, con un cuerpo de aproximadamente 3 y 5 centímetros, y un color azul plateado, suele pasar desapercibido por los bañistas. Sus apéndices, que le dan el nombre de dragón, están llenos de nematocistos venenosos.

Si bien su picadura no es mortal, su contacto puede provocar irritación en la piel y quemaduras similares a las de una medusa. El dolor y el enrojecimiento pueden durar por días.

¿En qué playas hay presencia de medusa dragón azul?

Protección Civil de Michoacán colocó banderas moradas, las cuales alertan por fauna peligrosa, en las siguientes playas:



Playas de Mezcala

Boca de Apiza

Es importante recordar que el color de las banderas en el mar tiene un significado específico:



Bandera verde: indica que es seguro nadar.

Bandera amarilla: señala precaución; los bañistas pueden ingresar al agua, pero deben hacerlo con cuidado.

Bandera roja: prohíbe ingresar al mar.

Bandera morada: advierte sobre la presencia de fauna marina potencialmente peligrosa.

Bandera negra: significa que la playa está clausurada.

¿Qué hacer si me picó una medusa dragón azul?

La medusa suele encontrarse flotando en la superficie, aunque en ocasiones es arrastrada hacia la orilla por el oleaje. Por ello, es fácil que los niños, por curiosidad, quieran agarrarla y jugar con ella.

Si ya es demasiado tarde y recibiste una picadura, se recomienda salir del agua de inmediato y buscar ayuda en un puesto de socorro.

El peligroso dragón azul ☠️🚨



El contacto con este molusco puede provocar una sensación de dolor comparable a la picadura de una medusa. pic.twitter.com/1xycAixnod — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) July 19, 2024

Retira con pinzas o guantes cualquier tentáculo que quede en la piel y enjuaga la zona únicamente con agua de mar o suero salino; evita el agua dulce, el vinagre, el alcohol o el hielo directo porque pueden empeorar la reacción.

Si el malestar continúa, usa compresas frías envueltas, toma un analgésico y aplica una crema con hidrocortisona para reducir la inflamación. Toma en cuenta que estos son primeros auxilios, pero lo ideal es buscar atención médica de inmediato.

