Empresa recauda 145 mil dólares para Ucrania con juguete de Zelensky

Una empresa en Chicago logró recaudar más de 145 millones de dólares para apoyar a Ucrania co un juguete no oficiale tipo Lego de la imágen del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Joe Trupia, el dueño de la empresa, dijo que lo que comenzó como una simple idea para recaudar fondos en pro de Ucrania, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande.

“Pensamos que sería una buena idea, a la luz de las noticias recientes en Ucrania, intentar hacer algo que pudiéramos solicitar donaciones y enviarlas para ayudar a la gente. Así que hicimos un juguete de acción del presidente Volodimir Zelensky".

Los juguetes con la figura del mandatario ucraniano tienen un costo de 100 dólares, pero también venden figuras de una bomba molotov con la bandera de Ucrania por 20 dólares. Ambos artículos se agotaron en cuestión de horas, indicó Trupia.

Ello en referencia a la petición que lanzó Zelensky a los ucranianos de crear bombas caseras para defender el territorio a los pocos días del inicio de la operación militar rusa.

“Vendimos el primer lote de ellos de inmediato, pero a las personas que conocíamos, nuestros clientes habituales, así que pensamos que habíamos terminado”, dijo Trupia.

No obstante, relató que el furor por el juguete apenas había comenzado, pues la popularidad de los juguetes con la figura de Zelensky llegó hasta Ucrania, desde donde empezaron nuevos pedidos. Así que tanto él como sus trabajadores tuvieron que crear más.

“Comenzamos a recibir pings en el teléfono y vimos que se estaba volviendo a publicar en la página de Instagram de Ucrania, lo que fue un poco impactante. De repente, obtuvimos muchos seguidores de Ucrania, la gente nos enviaba mensajes, fue un poco abrumador”.

Antes de que se dieran cuenta, Trupia y sus empleados estaban recorriendo su tienda en busca de repuestos para satisfacer la demanda en línea de sus figuritas de cócteles molotov de Zelensky y la bandera ucraniana.

El dinero de los juguetes será donado a Ucrania

Trupia afirmó que con la venta de los juguetes recaudó más de 145 mil dólares, los cuales donará aa la organización Direct Relief, para apoyar tras los daños que las tropas rusas han provocado en el país.

“Entendemos que hay más interés que oferta. Esperamos que la gente tome esa buena voluntad y la convierta en donaciones directas para organizaciones benéficas o alguna otra organización que pueda ayudar a Ucrania”.

Mientras la empresa de Trupia trabaja para cumplir con todos los pedidos de las figuritas de Zelensky, él admitió que está almacenando algunas de cada artículo para algunos fanáticos especiales del trabajo de su compañía.

“Hay un par de niños (ucranianos) que me contactaron y me dijeron: 'Somos grandes fanáticos de Lego. Tuvimos que luchar y buscar refugio y dejar todo atrás. Cuando ganemos esta guerra y todo se calme y vuelva a la normalidad, ¿puedes enviarnos algo? dijo Trupia. "Dije: 'Sí, te los guardaré'".

