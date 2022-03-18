Putin defiende operación militar en Ucrania durante mitin en Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia, defendió la operación militar especial en Ucrania y aseguró que se cumplirán todos los objetivos, durante un mitin realizado este viernes en el estadio Luzhniki de Moscú, el cual lució llenó de simpatizantes que ondeaban banderas rusas.

Putin dijo que el objetivo de la operación militar especial en Ucrania es liberar al pueblo de "este genocidio, de estos sufrimientos... esta es la principal razón, motivo y objetivo de la operación militar que hemos lanzado en Donbass y Ucrania. Ese es el objetivo".

Añadió que las fuerzas rusas saben qué tienen que hacer, cómo hacerlo y a qué precio, para cumplir con los objetivos planetados por Putin, también indicó que los soldados que luchan ilustraron la unidad del país.

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"Hombro con hombro, se ayudan, se apoyan y cuando es necesario se protegen de las balas con sus cuerpos como hermanos. Una unidad así no la habíamos tenido en mucho tiempo", aseveró durante el mitin en el estadio.

Vladimir Putin justificó la operación militar en Ucrania, indicando que fue necesaria porque Estados Unidos estaba utilizando el país para amenazarlo y tenía que defenderse del "genocidio" de los rusoparlantes por parte de Ucrania.

El estadio de futbol en el que se presentó Vladimir Putin estaba adornado con los lemas que decían: "Por un mundo sin nazismo" y "Por nuestro presidente".

Rusia perdió la fe en occidente: Lavrov

En declaraciones para un medio de comunicación, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país perdió la fe en occidente y nunca aceptará un orden mundial dominado por Estados Unidos, que quiere tomar todas las decisiones.

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"Si había alguna ilusión de que algún día podríamos confiar en nuestros socios occidentales, esta ilusión ya no existe", dijo Lavrov.

El ministro de Rusia agregó que "lo que los estadounidenses quieren es un mundo unipolar que no sea como una aldea global sino una aldea estadounidense, o tal vez un bar donde sabes que el más fuerte toma las decisiones".

Agregó que muchos países como China, India y Brasil no querían recibir órdenes del "Tío Sam" actuando como un sheriff.