Volodimir Zelensky visita en el hospital de Kiev a civiles heridos

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, visitó este jueves a los civiles heridos que se encuentran en el hospital de Kiev, debido a la operación militar que inició Rusia el pasado 24 de febrero.

Entre los civiles heridos que están recuperándose en el nosocomio de Kiev se encuentra una menor de 16 años, quien dijo que resultó herida cuando el automóvil en el que viajaba su familia fue atacado a tiros por las fuerzas rusas.

"La familia de Vlasenkiv que quedó bajo el bombardeo de los ocupantes durante la evacuación de Vorzel. Se protegían unos a otros con sus cuerpos. Un luchador de la defensa territorial. El conductor de los asesinados en Irpen es el periodista y documentalista Brenta Reno. Y otros valientes residentes de la región de Kiev", compartió en su cuenta de Facebook el presidente Volodimir Zelensky después de su visita al hospital de Kiev.

De acuerdo con las declaraciones, la menor y su familia intentaban salir de la zona noroeste de Kiev, que ya era atacada por el Ejército de Moscú, cuando el coche fue baleado.

Vlasenkiv, la menor de 16 años, resultó herida cuando protegió a su hermano Igor de ocho años con su cuerpo. La madre, Tetyana, también resultó herida en el ataque.

"Hemos ocupado Tik Tok", bromeó Volodimir Zelensky cuando Vlasenkiv dijo que la aplicación era todo sobre él y Ucrania.

Volodimir Zelensky visita a soldados en el hospital de Kiev

Anteriormente el presidente Volodimir Zelensky visitó a los soldados heridos que se encuentra en un hospital militar de Kiev.

El Ministerio de Defensa de Ucrania compartió algunas imágenes del momento en que el presidente se reunió con los soldados heridos tras los enfrentamientos con las fuerzas rusas, que llevan 22 días en Ucrania.

Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України 🇺🇦



🔊 «Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога!» - зазначив @ZelenskyyUa pic.twitter.com/lHYZJHWvp8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 13, 2022

El Ministerio indicó que el presidente Volodimir Zelensky agradeció a los soldados por su labor para defender el territorio ucraniano y les deseó una pronta recuperación.

“Chicos, mejorense pronto. Creo que el mejor regalo para su declaración será nuestra victoria común”, compartió el Ministerio de Defensa ucraniano a través de un mensaje compartido en redes sociales, acompañado de imágenes de los soldados con Volodimir Zelensky.

