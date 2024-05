Esto es lo que pasa si repruebas el examen para licencia de conducir en Edomex

¡Atención! Esto es lo que pasa si repruebas el examen para licencia de conducir en el Estado de México (Edomex). Este examen aplica para todas aquellas personas que buscan manejar en el estado, por lo que Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explica qué preguntas vienen en el examen y cuál es el precio.

¿Qué preguntan en el examen de reglamento de tránsito de Edomex?

La Secretaría de Movilidad comparte una guía para el examen de conocimientos al reglamento de tránsito para las y los ciudadanos que acudan a realizar trámites de licencia en cualquiera de sus modalidades.

Los temas en los que se centra la prueba son:



Qué significan las diferentes señales de tránsito

Pasajeros dentro de un vehículo

Cuáles son las multas por conducir sin licencia de conducir

El uso del cinturón de seguridad

Límite de velocidad permitido circular en las calles

Lugares prohibidos para estacionarse

Infracciones casos en los que puedes obtener una

Si se registra un accidente, qué debes de hacer

El significado de cada color del semáforo

Qué hacer si viene una ambulancia

Motivos en las que te pueden quitar la licencia de conducir

Motivos en las que ya no podrás expedir o reexpedir una licencia

De qué lado debes de rebasar

En el examen te preguntan cómo se clasifican las señales de tránsito; cuántos pasajeros deben ir en un vehículo; qué pasa si una persona conduce sin licencia; quién está obligado a utilizar el cinturón de seguridad; en qué lugares está prohibido estacionarse; para qué sirven las rayas longitudinales en el pavimento; qué función tienen los fantasmas o indicadores de alumbrado, entre otras preguntas.

En promedio, el examen tiene de 15 a 20 preguntas, por lo que muchos consideran que se contesta rápidamente.

¿Qué pasa si repruebo el examen para la licencia de conducir en Edomex?

En caso de no aprobar el examen para la licencia de conducir, no será posible entregar el documento y no habrá tampoco devolución del monto pagado. ¡Pero no todo son malas noticias! Pues la Secretaría de Movilidad cree en las segundas oportunidades y las personas podrán agendar otra cita, tomar el curso y presentar de nuevo el examen.

🚐🪪 || ¿Ya ubicaste tu Unidad Móvil de expedición de licencia de conducir para servicio particular?



Consulta requisitos y costos en el siguiente link:👇🏼

🧑🏻‍💻 https://t.co/NMYAWT27Mu pic.twitter.com/ERSuvu4vUG — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) April 8, 2024

Precio de la licencia de manejo en Estado de México 2024

Para el tipo A de la licencia de manejo, estos son los precios: