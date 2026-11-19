Bastaron apenas 12 segundos para que una maniobra en avenida Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México, se convirtiera en un aparatoso accidente.

Un camión de carga, aparentemente sin frenos, se incorporó a la vialidad y terminó impactando a un automóvil, antes de protagonizar una volcadura que segundos después derivó en un incendio.

VIDEO: Momento exacto del accidente en Lomas Verdes

El momento quedó registrado en un video que muestra cómo la pesada unidad, de color verde y cargada con materiales, entra a uno de los carriles sin que aparentemente logre detener su marcha.

La escena ocurre rápidamente: un automóvil negro que circulaba por la zona alcanza a maniobrar para evitar el impacto, pero un vehículo rojo que también se incorporaba no corre con la misma suerte.

La unidad de carga termina golpeando al automóvil rojo y, como consecuencia del impacto, un poste de señalización cae sobre la vialidad.

En redes sociales circula el video del momento exacto de la volcadura en Av Lomas Verdes, en Naucalpan.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Iy5VToEnba — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

Camión vuelca y se incendia en avenida Lomas Verdes

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves, cuando el camión que transportaba tierra terminó volcado sobre avenida Lomas Verdes.

En cuestión de segundos, la unidad comenzó a incendiarse, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, el vehículo habría circulado a exceso de velocidad antes de perder el control. Durante el accidente también derribó un anuncio espectacular, un poste de luz y cables de media tensión, lo que provocó afectaciones en negocios y viviendas cercanas.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la emergencia y revisar los daños ocasionados a la infraestructura eléctrica.

Una mujer resultó lesionada y el conductor fue detenido

Como saldo del accidente, una mujer resultó lesionada y recibió atención por parte de paramédicos; el conductor del camión fue detenido por las autoridades para deslindar responsabilidades.