Precio del dólar HOY 16 de enero: Atención con el billete verde; se recupera en plano internacional

Este viernes 16 de enero, día de quincena, los mercados financieros operan con la mirada puesta en Washington. El dólar estadounidense ha logrado recuperar sus pérdidas y muestra fortaleza al cierre de la semana, impulsado por la reacción de los operadores ante el reciente choque entre la Reserva Federal y la Casa Blanca.

La divisa norteamericana reaccionó al alza después de que Jerome Powell, presidente de la FED, criticara ayer duramente la citación de la administración de Donald Trump, calificándola como un intento de "intimidar" a la institución para forzar una política monetaria más expansiva.

Aunque los inversionistas mantienen cierta preocupación por la independencia del banco central bajo el actual mandato, los operadores han tomado la defensa de Powell con calma. De hecho, analistas sugieren que existe una posibilidad razonable de que el dólar salga fortalecido de este episodio de tensión institucional.

Precio del dólar hoy viernes 16 de enero de 2026 en Banco Azteca

En este escenario de volatilidad política y recuperación del billete verde, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones en ventanilla para este fin de semana.

Se recomienda verificar en sucursal los siguientes valores estimados:



Dólar Americano: Compra: $16.10 | Venta: $17.89

Euro: Compra: $19.50 | Venta: $21.84

Dólar Canadiense: Compra: $11.85 | Venta: $13.04

Plata Libertad: Compra: $1,606.0 | Venta: $1,706.0

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en cualquiera de sus sucursales, con horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.

¿Cómo está el precio del petróleo?

En el mercado energético, el "oro negro" cierra la semana con ganancias. Los precios del petróleo suben levemente este viernes, ya que los riesgos al suministro se mantienen en el centro de atención debido a la posible agitación política en Irán.

A pesar de que el presidente Trump señaló que la represión en Teherán disminuía (bajando la probabilidad de un ataque militar inmediato de Estados Unidos), la volatilidad persiste. Gracias a esto, el crudo se encamina a su cuarta subida semanal consecutiva.



Petróleo Brent: Gana 50 centavos (0.78%), cotizando en $64.26 dólares el barril.

Gana 50 centavos (0.78%), cotizando en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Sube 48 centavos (0.81%), ubicándose en $59.67 dólares el barril.

Sube 48 centavos (0.81%), ubicándose en el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: $55.30 dólares por barril

Ambos referenciales alcanzaron máximos de varios meses esta semana tras el estallido de las protestas en la región.