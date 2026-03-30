¡Lunes de Semana Santa! Ojo con el precio de la gasolina HOY 30 de marzo de 2026 en México

Inicia la Semana Santa en México: Hoy es lunes 30 de marzo y mientras las carreteras y destinos turísticos ya están con afluencia, las grandes metrópolis experimentan una inusual calma vial; sin embargo, en ambos casos el precio de la gasolina sigue siendo uno de los factores que más impacta el presupuesto de esta temporada.

Durante las vacaciones, la alta demanda y la logística de distribución en zonas turísticas pueden provocar variaciones en las estaciones de servicio. Para que administres tus recursos inteligentemente y no pagues de más en estos días de asueto, Azteca Noticias te presenta el reporte con los costos promedio a nivel nacional, basado en los tabuladores oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio de gasolina en México hoy 30 de marzo de 2026?

Iniciando esta semana vacacional, los precios promedio a nivel nacional mantienen una ligera presión al alza:



Gasolina Regular (Magna): El combustible de mayor rotación en el país promedia hoy $23.69 pesos por litro.

El combustible de mayor rotación en el país promedia hoy por litro. Gasolina Premium: Para vehículos que requieren mayor octanaje, el promedio se ubica en $27.94 pesos por litro.

Para vehículos que requieren mayor octanaje, el promedio se ubica en por litro. Diésel: El energético vital para los autobuses foráneos se cotiza en $28.75 pesos por litro promedio.

¿Cuánto pagamos los mexicanos por el subsidio al IEPS?

Es fundamental recordar que el precio en la bomba está contenido artificialmente. Tras la volatilidad internacional de los precios del petróleo, el gobierno vuelve a tener activo el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con las cifras del Diario Oficial de la Federación (DOF), los combustibles reciben actualmente fuertes descuentos impositivos para evitar un golpe directo al consumidor; sin embargo, este mecanismo no es gratuito. Este subsidio le cuesta a las finanzas públicas del país cientos de millones de pesos diarios en recaudación perdida.

El precio de la gasolina está contenido artificialmente; el gobierno mantiene activo el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).|FIA

Precio de la gasolina en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

Si te quedaste en la ciudad, aprovecha el tráfico ligero, pero revisa los costos:



Ciudad de México (CDMX): En las vialidades capitalinas, la Regular promedia los $23.80 pesos . La Premium exige una inversión de $28.21 pesos , mientras que el Diésel está en $28.55 pesos .

En las vialidades capitalinas, la promedia los . La exige una inversión de , mientras que el está en . Estado de México (Edomex): En la zona conurbada, la Regular cotiza en $23.67 pesos , la Premium en $27.53 pesos y el Diésel en $28.27 pesos .

En la zona conurbada, la cotiza en , la en y el en . Jalisco: En el occidente del país, la Regular se vende en $23.99 pesos , la Premium en $28.82 pesos y el Diésel en $28.81 pesos .

En el occidente del país, la se vende en , la en y el en . Nuevo León: En la zona metropolitana de Monterrey, la Regular marca $23.99 pesos. La Premium continúa elevada en la región con $28.41 pesos, y el Diésel se ubica en $28.20 pesos.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque esta Semana Santa?

Para tener una idea clara del impacto en la cartera: si conduces una SUV compacta de alrededor de 50 litros y necesitas llenar el tanque vacío, el costo total con gasolina Regular rondará los $1,185.00 pesos en promedio nacional. Si estás en una zona turística de alta plusvalía, este monto puede incrementarse considerablemente, ya que la gasolina Premium suele rebasar los $29.80 pesos por litro en esos destinos.

Si planeas salir a carretera en los próximos días santos, carga gasolina dentro de tu ciudad antes de tomar la autopista. Las estaciones de servicio en los tramos carreteros suelen tener los precios más elevados debido a la falta de competencia y a los altos costos de traslado del combustible.

