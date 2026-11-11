Profepa aseguró a una hembra cebroide de 17 años en un circo de San Luis Potosí, luego de detectar que no se acreditó su procedencia legal durante la inspección. ¿Qué dice la ley sobre los animales en los circos?

Rescatan a cebroide de un circo en San Luis Potosí

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró una hembra híbrida conocida como cebroide, de aproximadamente 17 años, durante una inspección al espectáculo itinerante Circo Osorio MR, ubicado en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí.

La revisión se realizó luego de que ciudadanos difundieran denuncias en redes sociales sobre las condiciones de los animales que eran exhibidos en el circo.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el ejemplar asegurado es un cebroide, resultado de la cruza entre una cebra y un pony.

La medida se tomó debido a que el establecimiento no pudo acreditar la procedencia legal del animal y tampoco contaba con registro como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS). Porfepa aclara situación de los animales en el circo.

Durante la inspección, la Profepa informó que no constató la presencia de ningún elefante en el espectáculo.

Por otra parte, el tema relacionado con el presunto maltrato y el resguardo de los equinos fue atendido por la autoridad estatal, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) de San Luis Potosí.

¿Qué dice la ley sobre los animales en los circos?

La legislación ambiental mexicana prohíbe el uso de ejemplares de fauna silvestre en espectáculos circenses, de acuerdo con el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

Tras el aseguramiento de la hembra cebroide, la Profepa dio a conocer que continuará con el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.

La autoridad reiteró su postura de que no debe utilizarse fauna silvestre en espectáculos circenses.