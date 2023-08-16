¿La Inteligencia Artificial puede leer la mente de las personas?

La Universidad Nacional de Singapur busca desarrollar una tecnología que permita a la Inteligencia Artificial leer la mente de las personas a través de una resonancia magnética donde se escaneará el cerebro.

Li Ruilin, participante en la investigación, indicó que la idea es que una computadora pueda leer los pensamientos y recree las imágenes que las personas están viendo,

"También estoy interesado en lo que sucedió en mi cerebro y lo que mi cerebro puede producir y lo que estoy pensando. Así que trato de participar y ver lo que realmente sucedió en mi cerebro”, señaló.

Li es uno de los 58 participantes potenciales que están proporcionando sus conjuntos de datos de escaneo cerebral a los investigadores.

|Reuters

¿Cómo la Inteligencia Artificial leerá la mente de los humanos?

De acuerdo con los desarrolladores, se trata de una máquina de resonancia magnética, llamada MinD-Vis, que escanea los cerebros, donde se exponen a entre 1.200 y 5.000 imágenes diferentes.

Después de leer la mente, la Inteligencia Artificial asociará los escaneos digitales con imágenes y deberá crear un modelo individual para cada participante.

"Entonces, después de recopilar suficientes datos de entrenamiento para usted, podemos crear un modelo de IA individual para usted, y este modelo de IA es una especie de traductor. Puede comprender las actividades de su cerebro al igual que ChatGPT entiende los lenguajes naturales de los humanos", explicó Jiaxin Qing es uno de los investigadores principales del estudio.

No obstante, esta nueva tecnología no es capaz de leer la mente del público en general ya que está modelado para participantes individuales.

Además existen posibles riesgos de que los conjuntos de datos se evalúen sin consentimiento y la relativa falta de legislaciones en la investigación de Inteligencia Artificial.

Con información de Reuters