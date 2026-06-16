¿Sales de CDMX a Cuernavaca? La caseta de Tlalpan volverá a ser tomada por la CNTE
Se esperan movilizaciones y manifestaciones en casetas de carreteras del país hoy 16 de junio.
Iniciamos este martes con la información más completa sobre carreteras de México y los bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento que se pueden presentar y complicar la circulación por las principales vías de entrada, salida a CDMX y otros puntos del país.
Se esperan manifestantes de CNTE en la caseta de Tlalpan
Presencia de manifestantes en la carretera Zacatecas-Durango
Llegan a la caseta de Morfin Chavez manifestantes en la carretera Zacatecas-Durango.
#Tomesusprecauciones en #Zacatecas se registra presencia de personas cerca del Km 057+500 de la carretera Zacatecas- Durango a la altura de la caseta de cobro Morfin Chavez. Se orienta a la ciudadanía que la caseta labora libre de peaje. Maneje con precaución. pic.twitter.com/ONm97ept1d— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 16, 2026
Accidente en la carretera Toluca- Atlacomulco
Se registra tránsito lento por accidente sobre la carretera.
⚠️ #AlertaVial | #Toluca— C5 Estado de México (@C5Edomex) June 16, 2026
🎥 Se registra #TránsitoLento sobre la📍 Carretera Atlacomulco- Toluca, a la altura de Santa Cruz Azcapotzaltongo con dirección a Toluca.
Asentamiento en la zona de aprox. 1 km.
¡Anticipa tu paso y usa vías alternas!#Emergencias ☎️ 9️⃣ - 1️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/IQ0n9k3bDZ
Reducción de carriles en la México-Puebla
En el km 75 con dirección a Puebla, hay reducción de carriles por obras de mantenimiento sobre la autopista. Avance lento.
Manifestantes tomarán la caseta de Tlalpan a las 10:00
Se esperan manifestantes de la CNTE en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca a partir de las 10am.