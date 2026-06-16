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¿Sales de CDMX a Cuernavaca? La caseta de Tlalpan volverá a ser tomada por la CNTE

Se esperan movilizaciones y manifestaciones en casetas de carreteras del país hoy 16 de junio.

Caseta tomada por la CNTE
|SSC

Escrito por: Amparo Castañeda

Iniciamos este martes con la información más completa sobre carreteras de México y los bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento que se pueden presentar y complicar la circulación por las principales vías de entrada, salida a CDMX y otros puntos del país.

Se esperan manifestantes de CNTE en la caseta de Tlalpan

Presencia de manifestantes en la carretera Zacatecas-Durango

Llegan a la caseta de Morfin Chavez manifestantes en la carretera Zacatecas-Durango.

Accidente en la carretera Toluca- Atlacomulco

Se registra tránsito lento por accidente sobre la carretera.

Reducción de carriles en la México-Puebla

En el km 75 con dirección a Puebla, hay reducción de carriles por obras de mantenimiento sobre la autopista. Avance lento.

Manifestantes tomarán la caseta de Tlalpan a las 10:00

Se esperan manifestantes de la CNTE en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca a partir de las 10am.

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