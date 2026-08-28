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Autopista México-Cuernavaca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 28 de agosto

¿Sales a carretera este viernes 28 de agosto? Consulta el avance EN VIVO y conoce dónde hay bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras.

Carreteras hoy 28 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en las principales autopistas de nuestro país.
Consulta aquí el reporte EN VIVO para que no te tomen por sorpresa al salir y llegues a tiempo a tu destino.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras hoy 28 de agosto

Accidente en la México-Puebla

Cierre parcial en el km 112 con dirección a CDMX.

Accidente en la Guadalajara- Colima

Cierre parcial de carriles en el km 107 con dirección a Colima.

Accidente en Veracruz

Volcadura de tráiler en el km 039+800 de la carretera Tuxpan- Tampico.

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