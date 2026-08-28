Autopista México-Cuernavaca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 28 de agosto
¿Sales a carretera este viernes 28 de agosto? Consulta el avance EN VIVO y conoce dónde hay bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en las principales autopistas de nuestro país.
Consulta aquí el reporte EN VIVO para que no te tomen por sorpresa al salir y llegues a tiempo a tu destino.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras hoy 28 de agosto
Accidente en la México-Puebla
Cierre parcial en el km 112 con dirección a CDMX.
Accidente en la Guadalajara- Colima
Cierre parcial de carriles en el km 107 con dirección a Colima.
Accidente en Veracruz
Volcadura de tráiler en el km 039+800 de la carretera Tuxpan- Tampico.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 039+800, de la carretera Tuxpan - Tampico, a la altura de la localidad Las Palmas, Ver., con dirección a Tuxpan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tSsk7w3pWs— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 28, 2026