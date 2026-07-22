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Autopista México-Toluca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 22 de julio

Consulta las actualizaciones de las principales carreteras del país hoy 22 de julio: avance, accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras.

Carreteras hoy
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Antes de salir de casa, consulta en Azteca Noticias las últimas actualizaciones sobre el avance de las autopistas de México.
Hoy 22 de julio, te informamos EN VIVO sobre dónde hay bloqueos, accidentes, manifestaciones, casetas tomadas y obras.

Así avanzan las carreteras de México hoy: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.

Cierre en la carretera Córdoba-Puebla

Accidente de camión de carga en la Córdoba-Puebla en el km 238+500.

Cierre por accidente en Guerrero

Se registró un accidente en el km 126+100 de Las Cruces-Pinotepa Nacional.

Accidente en Veracruz

Accidente en el 243+400 en la carretera Córdoba-Puebla con dirección a Puebla.

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