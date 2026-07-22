Autopista México-Toluca hoy: Tráfico y bloqueos EN VIVO en la carretera este 22 de julio
Consulta las actualizaciones de las principales carreteras del país hoy 22 de julio: avance, accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras.
Antes de salir de casa, consulta en Azteca Noticias las últimas actualizaciones sobre el avance de las autopistas de México.
Hoy 22 de julio, te informamos EN VIVO sobre dónde hay bloqueos, accidentes, manifestaciones, casetas tomadas y obras.
Así avanzan las carreteras de México hoy: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.
Cierre en la carretera Córdoba-Puebla
Accidente de camión de carga en la Córdoba-Puebla en el km 238+500.
#PrecauciónVial en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 238+500 de la carretera Córdoba-Puebla, a la altura de la localidad Carlos Salinas de Gortari, Ver., con dirección a Orizaba, Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/EHlX0SJnWJ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 22, 2026
Cierre por accidente en Guerrero
Se registró un accidente en el km 126+100 de Las Cruces-Pinotepa Nacional.
#PrecauciónVial en #Guerrero se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km. 126+100 de la carretera Las Cruces-Pinotepa Nacional, a la altura del poblado Las Lajas, Mpio. Copala, Gro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/CDUPviXpe7— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 22, 2026
Accidente en Veracruz
Accidente en el 243+400 en la carretera Córdoba-Puebla con dirección a Puebla.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial en el km 243+400, de la carretera Córdoba-Puebla, a la altura del Mpio. Maltrata, con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/cf6SGJcS38— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 22, 2026