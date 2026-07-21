¿Cuánto te vas a gastar en casetas? Precios de las carreteras de México para estas vacaciones de verano

¿Estás pensando en salir de vacaciones de verano? Si tu opción es ir en auto y transitar por las carreteras de México este periodo vacacional 2026, puedes consultar todos los precios y calcular tus gastos para que no te quedes en ceros.

¿Cuánto cuestan las casetas más transitadas, cuáles son las más baratas y las más caras?

Carreteras más transitadas de México

Según los reportes de aforo vehicular de Caminos y Puentes Federales, Capufe, y el Fondo Nacional de Infraestructura, las carreteras de cobro que más se transitan en México conectan al centro del país con otras zonas como el norte, sur y occidente.

Estas son las carreteras que más tiene coches:

- Autopista México – Puebla, Carretera Federal 150D.

- Autopista México – Querétaro, Carretera Federal 57D.

- Autopista Chamapa – Lechería, Carretera Federal 57D - Cuota Metropolitano.

- Autopista México – Cuernavaca – Acapulco, Autopista del Sol / Carretera Federal 95D.

- Autopista Querétaro – Irapuato, Carretera Federal 45D.

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Precios de las casetas de cobro en carreteras de México

Los precios de las carreteras más transitadas en caseta para este 2026 con recorrido completo son:



Autopista México- Puebla: $226 para autos.

Autopista México – Querétaro: $226 para autos

Autopista Chamapa – Lechería: $69 para autos.

Autopista México – Cuernavaca

Autopista Cuernavaca- Acapulco: $670 para autos.

Autopista Querétaro – Irapuato: $213 para autos.

Precio de las carreteras más baratas de México

Aunque no lo creas, también hay carreteras bastante baratas este 2026:

- Tramo San Miguel / Cipreses de la Autopista Chamapa – Lechería / La Venta: de $3 a $6 en coche.

- Ramal Xochitepec – Alpuyeca de la Autopista México – Cuernavaca – Acapulco: $9 en coche.

- Tramo Tepoztlán – La Pera de la Autopista La Pera – Cuautla: $20 en coche.

- Ramal Aeropuerto Cuernavaca de la Autopista Cuernavaca – Acapulco: $16 a $18 en coche.

- Ramal Chalco / Ixtapaluca de la Autopista México – Puebla: $23 a $26 en coche.

Precios de las carreteras más caras de México

Si te duele el codo y prefieres no gastar tanto dinero, evita estas carreteras:

