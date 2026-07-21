¿Cuánto te vas a gastar en casetas? Precios de las carreteras de México para estas vacaciones de verano
¿Estás pensando en viajar por carreteras de México para ir de vacaciones de verano? Te decimos los precios para que no te agarre en curva y lo pongas dentro del presupuesto.
¿Estás pensando en salir de vacaciones de verano? Si tu opción es ir en auto y transitar por las carreteras de México este periodo vacacional 2026, puedes consultar todos los precios y calcular tus gastos para que no te quedes en ceros.
¿Cuánto cuestan las casetas más transitadas, cuáles son las más baratas y las más caras?
Carreteras más transitadas de México
Según los reportes de aforo vehicular de Caminos y Puentes Federales, Capufe, y el Fondo Nacional de Infraestructura, las carreteras de cobro que más se transitan en México conectan al centro del país con otras zonas como el norte, sur y occidente.
Estas son las carreteras que más tiene coches:
- Autopista México – Puebla, Carretera Federal 150D.
- Autopista México – Querétaro, Carretera Federal 57D.
- Autopista Chamapa – Lechería, Carretera Federal 57D - Cuota Metropolitano.
- Autopista México – Cuernavaca – Acapulco, Autopista del Sol / Carretera Federal 95D.
- Autopista Querétaro – Irapuato, Carretera Federal 45D.
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Precios de las casetas de cobro en carreteras de México
Los precios de las carreteras más transitadas en caseta para este 2026 con recorrido completo son:
- Autopista México- Puebla: $226 para autos.
- Autopista México – Querétaro: $226 para autos
- Autopista Chamapa – Lechería: $69 para autos.
- Autopista México – Cuernavaca: $156 para autos.
- Autopista Cuernavaca- Acapulco: $670 para autos.
- Autopista Querétaro – Irapuato: $213 para autos.
Precio de las carreteras más baratas de México
Aunque no lo creas, también hay carreteras bastante baratas este 2026:
- Tramo San Miguel / Cipreses de la Autopista Chamapa – Lechería / La Venta: de $3 a $6 en coche.
- Ramal Xochitepec – Alpuyeca de la Autopista México – Cuernavaca – Acapulco: $9 en coche.
- Tramo Tepoztlán – La Pera de la Autopista La Pera – Cuautla: $20 en coche.
- Ramal Aeropuerto Cuernavaca de la Autopista Cuernavaca – Acapulco: $16 a $18 en coche.
- Ramal Chalco / Ixtapaluca de la Autopista México – Puebla: $23 a $26 en coche.
Precios de las carreteras más caras de México
Si te duele el codo y prefieres no gastar tanto dinero, evita estas carreteras:
- Autopista Durango – Mazatlán: $820 en auto.
- Autopista Tehuacán – Oaxaca: $702 en auto.
- Autopista Cuernavaca – Acapulco: $670 en auto.
- Autopista La Tinaja – Cosoleacaque: $560 en auto.
- Autopista Estación Don – Nogales: $542 en auto.