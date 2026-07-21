¿El precio del dólar le da un respiro al peso mexicano? Así cotiza hoy 21 de julio 2026

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 21 de julio 2026. Las bolsas mundiales suben hoy martes, luego de que ayer cerraran con una baja importante. El incremento atiende a las ganancias en las acciones tecnológicas. También, el precio del petróleo se mantiene a causa de la mediación en cuanto al conflicto en Medio Oriente.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 21 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.42 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 21 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 21 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 21 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 21 de julio 2026 en 66 mil 860 pesos por unidad, registrando un aumento importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 163 mil 865 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 21 de julio 2026?

El precio del petróleo sube casi 2% más hoy 21 de julio 2026, tras nuevos ataques de Estados Unidos a Irán.

En el último año, el precio del petróleo crudo WTI ha variado en 27.67%.