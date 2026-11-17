Sigue aquí EN VIVO las últimas noticias del Metro CDMX HOY, martes 17 de noviembre: conoce qué líneas registran alta afluencia, retrasos, tiempos de espera y posibles afectaciones al servicio.
EN VIVO: ¿Qué Líneas presentan retrasos HOY martes 17 de noviembre?
Líneas 3 y B comienzan a registrar mayor afluencia
El Metro CDMX informó que las Líneas 4, 5 y 6 mantienen afluencia baja y salida continua de trenes desde sus terminales. En tanto, las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante.
Por su parte, en las Líneas 3 y B comienza a incrementarse la concentración de usuarios, situación que podría generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.