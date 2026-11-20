El Metro CDMX registra alta afluencia en la Línea B y usuarios reportan retrasos y trenes detenidos. Sigue aquí EN VIVO las actualizaciones del servicio este viernes 20 de noviembre.
EN VIVO: ¿Qué Líneas del Metro CDMX presentan retrasos HOY viernes 20 de noviembre?
Así opera el Metro CDMX esta mañana
El Metro informó que las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A presentan afluencia de moderada a alta, por lo que también se agiliza la salida de trenes para atender la demanda.
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